Viele sehnen den letzten Spieltag des Jahres herbei

In der Kreisklasse sowie A- und B-Klasse steht der letzte Spieltag in diesem Jahr bevor. Warum einige Teams ihn regelrecht herbeisehnen.

Wie schnell doch die Zeit vergeht: Kaum hat die Runde im August begonnen, schon steht die Winterpause wieder vor der Tür. Und diese wird von zahlreichen Vereinen mehr als herbeigesehnt, denn die meist verletzungsbedingte Personalnot schnappt sich anscheinend immer mehr Teams. Otto Rehagel meinte dazu aber einmal: "Die sollen sich nicht so anstellen, bei mir zählen nur glatte Brüche als Verletzungen." Vielleicht waren früher die Zeiten härter.

Kreisklasse Augsburg Süd: Auch einen Tag nach dem bitteren 2:2 gegen Haunstetten tat das Ergebnis in Walkertshofen noch in der Fußballerseele weh. Eigentlich hatten die Kicker von Bernhard Vogg alles richtig gemacht und haderten diesmal zu recht mit zwei Schiedsrichterentscheidungen. Die Stauden-Kicker gingen damit gut um, obwohl der Frust tief saß, den direkten Konkurrenten um Platz drei nicht mit einer eigentlich verdienten Niederlage nach Hause zu schicken. Darum sollten sie sich nicht weiter grämen, denn die Leistung gegen Haunstetten war stark – so wie die bisherige Saison auch.

Man muss an dieser Stelle aber auch einmal eine Lanze für die Männer und Frauen in Schwarz, Gelb oder Grün brechen. In diesen Klassen ist der arme Referee praktisch alleine auf dem Platz und muss ohne Hilfe eines Linienrichters oder gar VAR sofort Entscheidungen treffen und am besten natürlich richtig stehen und richtig pfeifen. Wie oft gibt es krasse Fehlentscheidungen in den obersten Ligen, wo ja ein ganzes Team und Technik zur Verfügung steht? Also dankbar sein, dass sich diese Männer und Frauen jedes Wochenende in den Dienst des Sports stellen und lieber nach dem Spiel mal ein Bier zusammen trinken.

Für Walkertshofen geht es nun zur Überraschung des 15. Spieltags nach Margertshausen. Der SSV brachte aus Inningen einen 6:1-Kantersieg nach Hause, bei dem Daniel Hafner in sechs Minuten nach der Pause einen Hattrick fabrizierte. Inningen musste hier kurzfristig einige wichtige Spieler ersetzen. Dieses Problem hat Margertshausen schon die ganze Saison und war es scheinbar besser gewohnt, am personellen Limit zu spielen.

Genauso wie Wehringen und Langenneufnach. Beide Teams gehen ebenfalls sprichwörtlich am Krückstock, und so war Wehringen froh, dass sie das schwierige Spiel mit 3:0 über die Bühne brachten. Für Langenneufnach wird es natürlich jetzt ganz schwer, noch vom Tabellenende wegzukommen und so wird das letzte Spiel in Haunstetten dann schon eine fast unlösbare Herkulesaufgabe. Wehringen geht dagegen schon in die Winterpause. Das Spiel in Ustersbach wurde auf nächstes Jahr verlegt.

Auch Fischach gehört zu den Teams mit viel Verletzungspech, doch die Elf von Cosmin Uilacan und Simon Geldhauser kämpfte Hurlach in der zweiten Hälfte noch mit 2:1 nieder und konnte sich etwas vom Keller wegbewegen. Nun geht es für die Staudenelf noch zum SV Untermeitingen, der durch die Niederlage in Schwabegg auf den vorletzten Platz abgerutscht ist. Der SVU hat zudem am 26. November noch ein Nachholspiel gegen den weiteren direkten Konkurrenten aus Margertshausen und könnte sich vielleicht doch noch vor dem Winter auf einen Nichtabstiegsplatz hochhangeln. Der SV Hurlach bekommt Besuch vom FSV Inningen. Wer hier Favorit oder Underdog ist, weiß so wirklich keiner – es entscheidet wohl die Tagesform.

Ob schließlich der FC Kleinaitingen auf der Spitzenposition Weihnachten feiern darf, kommt auf zwei Dinge an: Zum einen darf Kaufering im Nachholspiel unter der Woche gegen Haunstetten nicht gewinnen, zum anderen muss der FCK selbst sein Spiel gegen Schwabegg erst in trockene Tücher bringen. Im Hinspiel nahm die Elf von Johannes Ankermüller mit einem 3:0-Sieg, der damals allerdings deutlicher ausfiel, als das Spiel war, drei Punkte mit nach Hause. Kaufering ist am Wochenende spielfrei.

Kreisklasse Allgäu II: Beim letzten Spiel in diesem Jahr gab es für Mittelneufnach beim Kreisliga-Absteiger Blonhofen nichts zu holen. Mit 0:4 unterlag die Elf von Dominic Böck und muss so auf dem vorletzten Tabellenplatz überwintern. Es wartet also ein arbeitsintensives Frühjahr auf die Staudenelf, um die Klasse zu halten.

A-Klasse Augsburg Süd: Deutlich fertigten die drei Topteams ihre Gegner am letzten Spieltag ab. Langerringen schickte den TSV Königsbrunn mit 4:1 nach Hause, der TSV Bobingen gewann das Stadtduell gegen den SSV Bobingen 4:0 und auch Spitzenreiter Großaitingen ließ beim 3:0 in Mickhausen nichts anbrennen. Zum Abschluss in diesem Jahr bekommen die U23 des TSV Bobingen mit Lagerlechfeld II und Großaitingen mit dem SV Gessertshausen machbare Aufgaben. Langerringen muss zum kniffligen SV Reinhartshausen, ist dort aber Favorit. Klosterlechfeld empfängt Türk Bobingen, das sein Spiel gegen Türkgücü am vergangenen Wochenende auf das Frühjahr verlegte. Türkgücü empfängt nun den SSV Bobingen. Mickhausen ist spielfrei und hat seine Bälle bereits winterfest eingelagert.

B-Klasse Augsburg Süd: Sehr einfach bekam der Tabellenführer Schwabegg am Wochenende seine Punkte. Da der SV Untermeitingen wegen Spielermangels nicht antreten konnte, wird die Partie wohl wie üblich am grünen Tisch für den SVS entschieden. Da Schwabmünchen und Lagerlechfeld ihre Spiele verlegten, waren es am Ende nur drei Partien in der B-Klasse. "Schau mer mal" würde Kaiser Franz Beckenbauer sagen, ob am kommenden Wochenende alle sieben Spiele stattfinden. Schwabegg muss wie die "Erste" nach Kleinaitingen, Lagerlechfeld zum Derby nach Obermeitingen. Richtig warm geschossen hat sich dabei Obermeitingens Guiseppe La Spina, der beim glatten 5:0 in Fischach in der ersten Hälfte einen Quattrick erzielte – also vier Treffer hintereinander. Auch Schwabmünchen hat in Hiltenfingen ein Nachbarschaftsduell vor der Brust. Der TSV Straßberg empfängt schließlich noch den TSV Walkertshofen, der am vergangenen Wochenende in einem munteren Spiel gegen Großaitingen nach einem 0:5 noch auf 3:5 herankam.