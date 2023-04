Auf der Zielgeraden ist Straucheln verboten

Während Kleinaitingen sich die erste Niederlage leistet, hat Schwabegg II in der B-Klasse nun alle Trümpfe in der Hand.

Ausrutscher oder doch etwas Fracksausen? Der FC Kleinaitingen musste am 19. Spieltag die erste Niederlage in der Kreisklasse hinnehmen. Besser machten es die Tabellenführer in der A- und B-Klasse. Sowohl Großaitingen als auch die Reserve des SV Schwabegg gewannen ihre Partien. Gemischte Gefühle dafür im Allgäu: Der TSV Mittelneufnach hatte einen Doppelspieltag an Ostern und ließ auf eine Niederlage einen Sieg folgen. So langsam biegen die Teams nun in die Zielgerade ein und jeder Punktverlust tut besonders weh. Darum meinte schon Trainer-Legende Giovanni Trapattoni: "Es gibt nur einen Ball. Wenn der Gegner ihn hat, muss man sich fragen: Warum?"

Kreisklasse Augsburg Süd: Da war es dann passiert: Der FC Kleinaitingen hat sich im Spitzenspiel die ersten Flecken auf der bisher weißen Weste geholt. Matchwinner in Walkertshofen war dabei Matthias Klemmer mit seinem goldenen Tor zum 1:0 für den TSV. Der VfL Kaufering nutzte seine Chance an der Spitze aber auch nicht wirklich: Mit einem spektakulären 4:4 kamen sie aus Inningen zurück. Hier glänzte der Inninger Laurin Fendt mit einem Viererpack. Vielleicht schnappt sich Walkertshofen jetzt am Samstag auch gleich noch die oberbayerische Landesliga-Reserve – hier werden auf jeden Fall in Kleinaitingen ein paar Daumen gedrückt. Johannes Ankermüller muss trotz der Niederlage aber keine Angst vor einem Nagelsmann-Schicksal haben. Er und seine Truppe bekommen mit Schlusslicht Langenneufnach das vermeintlich leichteste Los.

Aber Vorsicht: Die Elf von Sepp Schlögel holte aus den letzten beiden Spielen vier Punkte und wittert erneut so etwas wie Morgenluft. Gegen Untermeitingen reichte eine gute Mannschaftsleistung zu einem verdienten Sieg. Nun muss die Wundertüte SVU gegen den Überraschungsverlierer Haunstetten ran. Diese verloren doch sehr unerwartet deutlich und verdient mit 0:3 gegen Hurlach, das in den letzten Spielen nicht unbedingt geglänzt hatte. Daher dürfte das Spiel des SVH gegen den Tabellennachbarn Margertshausen ziemlich auf Augenhöhe stattfinden. Der SSV gewann mit dem gleichen Ergebnis in Wehringen. Dort bewies Trainer Vincent Aumiller ein gutes Händchen. Er wechselte Thomas Biro zu Halbzeit ein und der bedankte sich prompt mit einem Doppelpack. Wehringen blieb dagegen sehr blass und ob es da in Schwabegg zu einem Punktgewinn reicht, ist schon sehr fraglich. Der SVS darf hier ruhig an die Leistung gegen Kaufering anknüpfen, sollte dann aber das Toreschießen nicht vergessen. Zwei weitere Tabellennachbarn treffen bei der Partie Ustersbach gegen Inningen aufeinander. Wenn Ustersbach gewinnt, schieben sie sich am FSV vorbei. Der TSV Fischach ist diesmal spielfrei.

Kreisklasse Allgäu 2: Während der Osterhase am Karsamstag beim 1:4 gegen Tabellenführer Amberg/ Wiedergeltingen noch keine Eier für den TSV Mittelneufnach hatte, hüpfte er am Ostermontag in Türkheim freudig im rot-weißen Trikot. Erst in der 85. Minute gelang Robert Kugelmann die Führung, die Bernhard Eidelsburger per Elfmeter in der 88. Minute mit dem 2:0 sicherte. Dies waren ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg und gegen die SG Kirchdorf/Rammingen sollten nun zu Hause abermals drei Punkte folgen. Die Abstiegskonkurrenz aus Germaringen und Bedernau muss dabei gegen das Führungsduo aus Amberg/Wiedergeltingen beziehungsweise Bad Wörishofen antreten.

A-Klasse Augsburg Süd: Böse auf die Mütze bekam der VfB Mickhausen im Heimspiel gegen den TSV Bobingen II. Am Ende hieß es 1:7. Doch es geht noch etwas besser: Die SpVgg Langerringen schickte Türk SV Bobingen mit 9:1 nach Hause und damit durchbrachen die Bobinger die 100-Gegentor-Schallmauer. Minimalistisch geht da der FSV Großaitingen zu Werke. Ihm genügte ein sparsames 1:0 gegen Königsbrunn und ist damit als einziges Team zwischen Kreisklasse und B-Klasse weiter ungeschlagen. Goalgetter Erdinc Kaygisiz war dabei der Torschütze des Tages. Für die Elf von Thomas Bock geht es nun zum Derby nach Reinhartshausen, das beim 0:3 in Gessertshausen keine gute Figur abgab. Der SV Gessertshausen reist bereits am Samstag zum TSV Bobingen. Auch der SSV Bobingen hat ein Heimspiel – er empfängt die SpVgg Langerringen II. Türk SV Bobingen hat die Reserve aus Inningen zu Gast und Klosterlechfeld fährt zum Derby nach Lagerlechfeld. Etwas konzentrierter als im letzten Spiel sollte schließlich der VfB Mickhausen dann noch bei Türkgücü Königsbrunn auf den Platz gehen.

B-Klasse Augsburg Süd: Im Topspiel der B-Klasse zwischen Schwabegg und Schwabmünchen gab es den erwartet heißen Fight und Schwabmünchens Andreas Lasar hätte mit seinem Dreierpack Mann des Abends werden können, doch sein viertes Tor war leider das Eigentor zum 1:0 und machte ihn dann irgendwie zum tragischen Mann des Abends. Seine Menkinger verloren am Ende mit 3:4 beim Tabellenführer. Schwabegg baute so seinen Vorsprung auf nunmehr sechs Punkte aus. Die Elf von Stefan Götz hat gleich wieder ein Heimspiel gegen Klosterlechfeld und sollte alles nach Plan laufen, wird auch hier keine große Überraschung zu erwarten sein. Genauso bei Verfolger Schwabmünchen, die den TSV Fischach zu Gast bekommen.

Die Partie zwischen Fischach und Ustersbach wurde am Sonntag abgebrochen, nachdem sich Ustersbachs Julian Schöppl nach einem Pressschlag schwer am Fuß verletzte und mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Spiel wird am 17. Mai wiederholt. Den vierten Saisonsieg schaffte Straßberg mit einem 4:0 gegen Klosterlechfeld; ob die Leistung allerdings zum fünften Erfolg gegen den starken und neuen Tabellendritten Obermeitingen reicht, bleibt abzuwarten. Lagerlechfeld unterlag zu Hause überraschend mit 1:2 gegen Hiltenfingen und fiel auf den vierten Platz zurück, allerdings mit zwei Spielen weniger als Obermeitingen. Am kommenden Wochenende geht es für die Lechfelder nach Ustersbach. Des Weiteren spielen noch Hiltenfingen gegen Walkertshofen und Gessertshausen empfängt Kleinaitingen.