Es ist noch viel Luft nach oben

Für die beiden Bezirksligisten des Landkreissüdens haben sich nicht alle Hoffnungen erfüllt – Wie es um den SV Türkgücü Königsbrunn und die SpVgg Langerringen steht.

In der Saison 2023/24 sind wieder zwei Vereine aus dem südlichen Landkreis in der Bezirksliga Schwaben Süd vertreten. Für den in die Landesliga aufgestiegenen TSV Bobingen rückte von unten der Aufsteiger SpVgg Langerringen nach und der SV Türkgücü Königsbrunn startete als Vorjahreselfter in seine fünfte Bezirksligasaison.

Mit dem neuen Trainer Paolo Maiolo und acht Neuzugängen, viele davon mit Landesligaerfahrung, wurde der Weg in wieder höhere Tabellenregionen angetreten. Die Neuen erwiesen sich durchaus als Bereicherung für das von Maiolo angestrebte Ziel eines schnellen und technisch versierten Fußballs. Aber es brauchte auch seine Zeit, bis sich mit vielen jungen Spielern eine stabile Formation einstellte, zumal immer wieder Verletzungen für Ausfälle von wichtigen Spielern sorgten.

Zum Auftakt gab es ein 3:3 in Dinkelscherben und einen Heimsieg gegen Heimertingen, doch schon am dritten Spieltag die erste Niederlage in Babenhausen. Nach Punkteteilungen gegen die Spitzenteams FC Thalhofen und SV Mering trumpfte Türkgücü beim 3:1-Auswärtssieg beim SVO Germaringen auf. In diesem vielleicht besten Saisonspiel stachen die Sturmspitzen Egor Keller als Vorlagengeber und Ebrima Sanyang als zweifacher Torschütze, sowie Neuzugang Baschar El Fayyad vom TSV Schwabmünchen. Mit einem Punkt in Kaufbeuren und drei „Dreiern“ gegen den Nachbarn TSV Haunstetten, in Niedersonthofen und im Derby gegen die SpVgg Langerringen kamen die Königsbrunner der Spitzengruppe mit dem sechsten Tabellenplatz schon ganz nahe.

Dass es nicht weiter nach oben ging, lag an einer eher unglücklichen Niederlage beim Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten und den nachfolgenden Pleiten gegen den FC Wiggensbach und in Ottobeuren. Bei dieser Niederlagenserie machte sich das Fehlen des zentralen MittelfeIdspielers Oguzhan Karaduman wegen einer Roten Karte bemerkbar. Maiolo holte den 34-jährigen Ex-Spielertrainer Burak Tok in die Startelf zurück und schon klappte es mit zwei Heimsiegen gegen den FC Oberstdorf und den TSV Dinkelscherben und auch auswärts beim FC Heimertingen.

Die Siegesserie wurde aber dann wieder einmal im Heimspiel vom unbequemen Gegner TSV Babenhausen beendet. Das letzte Spiel der Herbstrunde in Thalhofen fiel dem Wetter zum Opfer und so überwintern die Königsbrunner auf dem sechsten Platz mit 28 Punkten. Für das ausgegebene Saisonziel „einstelliger Tabellenplatz“ liegen sie damit im Soll. Der Tabellenführer SV Cosmos Aystetten ist mit 42 Punkten weit enteilt, aber in der Verfolgergruppe könnte Türkgücü durchaus noch mitmischen. Den ersten Schritt dazu könnte die Maiolo-Truppe im Nachholspiel am 10. März gegen den Tabellendritten SV Egg an der Günz machen, der nur fünf Punkte Vorsprung hat. Der Trainer hofft, dass dann wieder alle Spieler ihre Verletzungen auskuriert haben.

Viele Verletzte bei der SpVgg Langerringen

Die SpVgg Langerringen startete mit der Euphorie der Kreisligameisterschaft in die Bezirksliga und setzte darauf, dass das Aufsteigerteam dort auch ohne Verstärkungen bestehen könne. Noch vor dem ersten Spiel überraschte die Vereinsführung mit der Trennung von Trainer Andreas Holzmann, mit dem die Mannschaft den Aufstieg geschafft hatte. Für ihn wurde der eigentlich als Co-Trainer verpflichtete René Hauck als Chef-Spielertrainer eingesetzt. Als Co-Trainer unterstützt ihn Christian Reiß.

Der Spielplan bescherte gleich zum Beginn zwei schwere Gegner. Obwohl die SpVgg teilweise gut mithalten konnte, wurden die Partien gegen den SV Egg und Cosmos Aystetten sowie das Aufsteigerduell in Wiggensbach mit jeweils vier Gegentoren verloren. Dazu schlug das Verletzungspech mit dem Langzeitausfall der Abwehrspieler Joshua Hieber und Stefan Arndt sowie weiteren oft bis zu zehn Stammspielern gnadenlos zu. Auch Spielertrainer René Hauck konnte nur sporadisch selbst in die Partien eingreifen. Viele Verletzungen entstanden bei der durchaus erfolgreichen Pokalserie der Langerringer, die sie bis ins Halbfinale des Landkreis-Totopokals führte, wo sie gegen Aystetten erst im Elfmeterschießen scheiterten.

Der erste Sieg am vierten Spieltag gegen den TSV Ottobeuren wurde auch noch mit dem Langzeitausfall ihres Torjägers Bastian Renner bitter bezahlt. So gab es auch beim 0:4 in Oberstdorf nichts zu holen und auch gegen den TSV Dinkelscherben schlug der Fluch der vier Gegentore beim 2:4 wieder zu. Ein Aufatmen gab es mit dem ersten Auswärtspunkt in Heimertingen und dem 3:3 nach Aufholjagd gegen Babenhausen. In Thalhofen fiel das Team wieder in den Modus der vier Gegentore mit 1:4 zurück und gegen den SV Mering war beim 0:5 kein Land in Sicht.

Beim SV Türkgücü Königsbrunn stemmte sich die SpVgg lange Zeit gegen die am Ende unglückliche Niederlage, enttäuschte dann aber im Heimspiel gegen Germaringen beim 0:3 und ging auch in der Regenschlacht von Kaufbeuren mit 2:3 leer aus. Doch dann führte René Hauck sein Team als Spieler zum 1:0-Heimsieg über seinen Ex-Verein TSV Haunstetten und das war gegen den Abstiegskonkurrenten so etwas wie der letzte Strohhalm. Auch wenn das Folgespiel in Niedersonthofen deutlich mit 1:5 in die Binsen ging, gelang dem „zweiten Anzug“ ein völlig überraschender 4:1-Heimsieg gegen das Spitzenteam SV Egg und auch die gute Leistung bei der abschließenden Auswärtsniederlage beim Spitzenreiter Cosmos Aystetten macht Hoffnung auf die Frühlingsrunde. Die beiden ausgefallenen Spiele gegen Wiggensbach und in Ottobeuren werden dann nachgeholt. Mit der erhofften Rückkehr wenigstens einiger Stammspieler soll dann die Rettungsaktion vom letzten Tabellenplatz aus gestartet werden. Noch ist bei einem Rückstand von vier Punkten auf den Relegationsplatz 14 und acht Punkten auf den rettenden zwölften Platz nicht alles verloren.