Langerringen braucht dringend einen Heimsieg

Aber auch im zweiten Heimspiel kommt mit dem TSV Ottobeuren wieder ein starker Gegner und die Verletztenliste ist lang.

Der Aufsteiger SpVgg Langerringen hat in der Bezirksliga bisher noch keinen Fuß auf den Boden bekommen. Nach den Niederlagen gegen die Spitzenteams SV Egg und SV Cosmos Aystetten wurde auch das Aufsteigerduell beim FC Wiggensbach klar verloren. In allen drei Partien kassierte das Team des neuen Spielertrainers René Hauck vier Gegentore.

Die Defensive sieht Hauck auch als das derzeit größte Problem, zumal sie vom Verletzungspech am meisten betroffen ist. Stammspieler wie Joschua Hieber und Stefan Arndt fallen aus und die neuen Routiniers, René Hauck selbst und Djordje Rakic, sind auch nicht einsatzfähig. Insgesamt stehen zehn Spieler des Bezirksligakaders auf der Verletztenliste und das ist für einen Neuling nur schwer zu verkraften. In der Offensive fehlen Lukas und Mario Müller sowie Michael Keppeler. Ein Erfolgserlebnis holte sich die Mannschaft am Mittwoch beim klaren 5:0-Sieg im Totopokal beim SV Gablingen aus der Kreisklasse Augsburg-Nordwest. „Die gleichen Spieler müssen nun auch am Sonntag ran, denn von den Verletzten wird bis dahin keiner zurückkommen“, sagt René Hauck vor dem ersten Aufeinandertreffen mit dem TSV Ottobeuren.

Der Gegner ist mit vier Punkten bei einem Sieg, einer Niederlage und einem Unentschieden ganz passabel in die neue Saison gestartet. Nach dem 1:1 im Auftaktspiel daheim gegen die SpVgg Kaufbeuren gab es eine klare 0:3-Niederlage beim TSV Haunstetten. Davon zeigte sich das Team von Trainer Florian Jakob am dritten Spieltag aber gut erholt und besiegte den starken Vorjahresaufsteiger SSV Niedersonthofen mit 3:2. Die Ottobeurer sind 2019 nach zweijähriger Abstinenz wieder in die Bezirksliga aufgestiegen. Im gleichen Jahr stiegen die Langerringer in die Kreisliga auf.

Die Allgäuer konnten im Aufstiegsjahr die Klasse mit dem zehnten Platz halten und steigerten sich in der Saison danach sogar auf Platz fünf. In der zurückliegenden Saison 2022/23 gerieten sie aber in den Abstiegsstrudel und mussten mit Platz 13 in die Relegation. Nach Siegen über den TSV Zusmarshausen und den SV Mauerstetten kam es im entscheidenden Spiel zum Elfmeterkrimi gegen den SC Bubesheim, und da rettete Ottobeuren mit 7:6 den Verbleib in der Bezirksliga. Die Bubesheimer, der letzte Verein von Langerringens Trainer Hauck, mussten den Gang in die Kreisliga antreten. Aber in der Relegation saß Hauck nicht mehr auf der Trainerbank. Zur neuen Saison kehrte der Torjäger Fatlind Vezay nach einem Jahr beim Bayernligisten TSV Kottern als spielender Co-Trainer nach Ottobeuren zurück. Dazu kam noch Mittelfeldspieler Thomas Petrich vom Landesligisten TV Erkheim.

Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr in Langerringen statt. Schiedsrichter ist Vinzenz Lehmann.