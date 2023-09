Langerringen fährt zum Kellerduell nach Heimertingen 

Nach der unglücklichen Heimniederlage gegen Dinkelscherben will sich der Aufsteiger die Zähler beim punktgleichen Gegner holen.

Die SpVgg Langerringen hat als Aufsteiger in der Bezirksliga einen schweren Stand. Bisher gelang nur ein Heimsieg am vierten Spieltag gegen den TSV Ottobeuren mit 4:1. Alle anderen Spiele wurden mit jeweils vier Gegentoren verloren. Zuletzt war das Team von Spielertrainer René Hauck gegen den TSV Dinkelscherben ganz nahe am Sieg dran, verpasste es aber, mit einem verschossenen Elfmeter für die Vorentscheidung zu sorgen und verlor in der Schlussphase mit 2:4.

Nun steht ein Auswärtsspiel auf dem Plan, und da geht es zum FC Heimertingen, dem es bisher auch nicht besser erging. Die Heimertinger haben auch noch kein Spiel gewonnen und nur drei Punkte auf dem Konto, aber noch ein Spiel weniger ausgetragen als Langerringen. Ihre drei Punkte holten sie in ihren Heimspielen, wobei sie sich mit dreimal 0:0 als absolute Minimalisten erwiesen. Die beiden Auswärtsspiele wurden jeweils mit 1:2 beim SV Türkgücü Königsbrunn und am vergangenen Samstag beim SSV Niedersonthofen verloren.

Es geht also für beide Teams darum, am Tabellenende nicht abgehängt zu werden. Die Heimertinger wollen ihren ersten Heimsieg holen und die Langerringer ihnen das erste Gegentor und vielleicht noch weitere auf eigenem Platz verpassen. Für Spannung ist also in diesem Kellerduell gesorgt. Das Spiel findet am Sonntag um 15 Uhr in der Iller-Sportanlage in Heimenkirch, Illerstraße 40 statt. Schiedsrichterin ist Paulina Koch vom TSV Kottern.