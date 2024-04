Schwere Aufgabe für Langerringen

Der Tabellenzweite FC Thalhofen strebt den Aufstieg in die Landesliga an. Für die SpVgg wäre ein Punkt schon ein Erfolg.

Nach der bitteren 2:3-Niederlage im Abstiegsduell gegen den FC Heimertingen und dem wichtigen Punktgewinn in Babenhausen kommt auf die SpVgg Langerringen nun ein absolutes Spitzenteam zu. Der FC Thalhofen steht mit 48 Punkten auf dem zweiten Platz und hat den Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten mit vier Punkten Abstand noch nicht aus dem Auge verloren. Der zweite Platz, der ja die Aufstiegsrelegation zur Landesliga bedeuten würde, scheint mit acht Punkten Vorsprung vor dem SV Egg an der Günz ziemlich sicher zu sein.

Die Kicker aus dem Marktoberdorfer Vorort haben von ihren 22 Spielen nur zwei verloren, je eines daheim und auswärts. Seit der Winterpause gab es vier Siege, zuletzt mit 3:2 gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell. Das mit der Partie in Langerringen vergleichbare Spiel beim Abstiegskandidaten TSV Haunstetten wurde glatt mit 4:1 gewonnen. Derzeit scheint niemand den starken Sturm der Ostallgäuer um Torjäger Robin Volland, sowie Luca Csauth und Nico Beutel, aufhalten zu können. Da kommt auf die nicht immer sattelfeste Langerringer Abwehr Schwerstarbeit zu.

Aber das Team von Spielertrainer René Hauck hat schon öfters bewiesen, dass es sich auch gegen Spitzenmannschaften behaupten kann. Darauf ruht die Hoffnung der Spieler und Trainer, aber auch des treuen Publikums für das Spiel am Sonntag um 15 Uhr in der Langerringer Sportanlage. Schiedsrichter ist Paul Schmidt aus Schretzheim. Das Hinspiel in Thalhofen haben die Langerringer mit 1:4 verloren.