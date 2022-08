TSV Bobingen: Wieder geht es gegen einen Aufsteiger

Bereits am sechsten Spieltag trifft der TSV Bobingen zum vierten Mal auf einen Aufsteiger. Diesmal geht es auf eigenem Platz gegen Niedersonthofen.

Trainer Christopher Detke erwartet am Samstag gegen Niedersonthofen wieder ein enges Spiel. "Wir haben ja bereits drei Mal gegen Aufsteiger gespielt. Dabei hat sich gezeigt, dass das sehr kompakte und motivierte Teams sind". Die bisherigen Begegnungen in Germaringen, zu Hause gegen Kissing und in Dinkelscherben haben gezeigt, dass diese Mannschaften zurecht in die Bezirksliga aufgestiegen sind und auch mittlerweile in der neuen Spielklasse angekommen sind.

In Germaringen hatte der TSV im ersten Spiel, allerdings ersatzgeschwächt, Mühe gehabt, mit 2:1 zu gewinnen. Zu Hause reichte gegen Kissing ein 1:0, wobei der Sieg hätte höher ausfallen müssen. Und in Dinkelscherben gab es einen Kampf auf Augenhöhe, den die Bobinger letztlich aufgrund ihrer größeren Routine mit 3:2 für sich entscheiden konnten.

Bobinger Spieler sind gefordert gegen Niedersonthofen

Die Oberallgäuer aus Niedersonthofen haben mit einem Sieg gegen Oberstdorf und einem Unentschieden in Aystetten schon gezeigt, dass sie ein durchaus ernst zu nehmender Gegner sind. Daher ist sich Detke sicher, dass auch in diesem Spiel wieder der ganze Einsatz und die Leidenschaft der Bobinger Spieler gefordert sein werden, um weiterhin vorn in der Tabelle mit dabeibleiben zu können.

An die souveräne Leistung vom letzten Auswärtsspiel in Heimertingen möchte man natürlich anknüpfen. Dort war der TSV die eindeutig bessere Mannschaft. Lediglich die Chancenverwertung war erneut nicht optimal. Das müsse man unbedingt verbessern, so Coach Detke, der gegen Heimertingen und auch in den vorherigen Spielen selbst auf dem Platz gestanden hatte.

Die Personalsituation ist allerdings immer noch nicht so, wie es sich das Trainerteam Detke und Jeschek wünscht. Neben Adrian Schlosser, Simon Schlotterer, und Maximilian Krist, fehlen am Samstag weitere wichtige Spieler. Aktuell ist zwar Nicolai Petereit wieder ins Training eingestiegen, wird aber noch nicht spielen können. Auch Johannes Fuhrmann wird wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig fit werden. Urlaubsbedingt wird auch der Bobinger Torjäger Florian Gebert am Samstag im Siegmundpark nicht dabei sein. Hinter Mittelfeldmotor Cemal Mutlu steht noch ein Fragezeichen. Er konnte wegen Schmerzen im Knie diese Woche nicht trainieren.

Das Trainerteam wird also wieder durchaus gefordert sein, um ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen. Doch die Formkurve der Bobinger Spieler zeigte in den letzten Spielen bei fast allen nach oben. Besonders auffällig dabei Christian Frickinger, der in Heimertingen ein sehr gutes Spiel gezeigt hatte. Kapitän Huseyin Tomakin hatte in den letzten Spielen seine Abwehr sehr gut im Griff. Dadurch konnten sich die Gegner kaum Torgelegenheiten erspielen. Und Spielertrainer Christopher Detke konnte im Mittelfeld durch seine Übersicht und Präsenz das Spiel immer besser ordnen.

Wer macht die Tore?

Interessant dürfte aber werden, wer das Toreschießen übernehmen wird. Denn in den Spielen gegen Germaringen, Kissing, Dinkelscherben und Heimertingen war es jeweils Florian Gebert, der seine Mannschaft auf die Siegerstraße brachte. Allerdings waren in jedem Spiel genügend Chancen auch durch andere Spieler dabei. Vielleicht führt die Abwesenheit des Goalgetters dazu, dass beim ein oder anderen der Knoten platzt. Das Spiel gegen den SSV Niedersonthofen beginnt am Samstag um 15.30 Uhr in Bobingen an der Hoechster Straße.