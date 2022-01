Türkgücü Königsbrunn verstärkt die Offensive

Plus Drei Neuzugänge sollen die Torbilanz von Türkgücü Königsbrunn im Ligaendspurt aufbessern. Noch ist der zweite Platz im Visier.

Spielertrainer René Hauck hat in dieser Woche mit dem Team des SV Türkgücü Königsbrunn die Vorbereitung auf die entscheidende Phase der Bezirksligasaison begonnen. Die Aufbauphase nach der Winterpause wird traditionell mit dem alljährlichen Trainingslager in der Türkei abgeschlossen.