Fußball Bezirksliga

12:54 Uhr

Türkgücü Königsbrunn will Abwärtstrend stoppen

Plus Der SV Türkgücü Königsbrunn will trotz vieler Ausfälle die Serie von drei Niederlagen in Heimertingen beenden. Denn so weit sind die Abstiegsränge nicht mehr weg.

Von Hieronymus Schneider

Nach drei Niederlagen in Folge richtet sich der Blick des SV Türkgücü Königsbrunn nicht mehr nach oben in der Tabelle der Fußball-Bezirksliga. Vielmehr geht es nun darum, den Abwärtstrend zu stoppen, um nicht am Ende noch in Schwierigkeiten zu kommen. Denn ab Tabellenplatz zwölf beginnen schon die Relegationsplätze gegen den Abstieg und die sind nur noch sechs Punkte vom Tabellensechsten SV Türkgücü entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .