Fußball Bezirksliga

14:26 Uhr

Türkgücü Königsbrunn will oben noch mal angreifen

Plus Der SV Türkgücü Königsbrunn will in der Bezirksliga noch mal oben angreifen. Woran es lag, dass man auf Platz vier steht.

Von Hieronymus Schneider

Der SV Türkgücü Königsbrunn startete in seine dritte Bezirksligasaison mit dem Ziel, diesmal einen der beiden obersten Plätze zu erreichen. Seit dem fast schon kometenhaften Aufstieg mit dem dritten Platz als Neuling in der Saison 2018/19 träumt die Vereinsführung zumindest von einer Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Landesliga.

