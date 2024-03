Zwei Heimspiele für Türkgücü Königsbrunn       

Am Samstag kommt der SVO Germaringen und am Montag die SpVgg Kaufbeuren ins Hans-Wenninger-Stadion

Nach drei Spitzenspielen gegen unmittelbare Tabellennachbarn, von denen keines verloren wurde, hat der SV Türkgücü Königsbrunn am Osterwochenende zwei Heimspiele gegen Teams aus dem Mittelfeld. Der erste Gegner am Samstag um 15 Uhr ist der SVO Germaringen. Die Ostallgäuer stehen genau in der Mitte der Tabelle auf dem achten Platz und haben 26 Punkte. Türkgücü hat schon 33 Punkte gesammelt und blieb nach den Duellen mit dem SV Egg und dem SV Mering auf dem fünften Platz.

Ein Sieg gegen Egg und je ein Unentschieden gegen Mering und beim Rückspiel in Egg reichten nicht aus, um diese Kontrahenten zu überholen. Aber das Team von Trainer Paolo Maiolo kam mit guter Form und schwungvollem Angriffsspiel aus der Winterpause. An das Hinspiel in Germaringen haben die Spieler gute Erinnerungen, denn beim 3:1-Auswärtssieg zeigten sie die wohl beste Leistung in dieser Saison. Allerdings ist der damalige zweifache Torschütze Ebrima Sanyang nicht mehr dabei. Er befindet sich seit Wochen in Spanien und niemand weiß, ob oder wann er wieder zurückkehrt. Dafür dürfte aber Kapitän Kaan Dogan nach seiner Roten Karte und zwei Spielen Sperre aus der ersten Partie gegen den SV Egg wieder mitmischen. In der Abwehr fehlt weiterhin Itua Sadadi wegen Verletzung, doch ansonsten ist das Team nahezu komplett.

Der SVO Germaringen hat zuletzt beim SV Mering nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt geholt, wobei der Ausgleichstreffer durch Leon Wörle erst in der 95. Minute fiel. Eine Woche vorher verloren die Ostallgäuer daheim gegen den Tabellenzweiten FC Thalhofen knapp mit 1:2. Das Team des erst im Januar neu vom TSV Göggingen gekommenen Trainers Erkan Aydogdu scheint also ebenso in guter Form zu sein.

Am Montag kommt dann wieder eine Mannschaft aus dem Ostallgäu nach Königsbrunn. Die SpVgg Kaufbeuren tut sich in dieser Saison schwerer als die Jahre zuvor. Nach den Plätzen vier und sechs nach ihrem Abstieg aus der Landesliga stehen sie aktuell nur auf Platz elf. Mit 25 Punkten und sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz 13 sind sie noch nicht alle Sorgen los, was den Abstiegskampf betrifft. Zuletzt mussten sie beim FC Thalhofen eine 0:3-Niederlage einstecken. Davor konnten sie den TSV Babenhausen auf eigenem Platz mit 4:2 besiegen. Der engagierte Trainer Mahmut Kabak wird sein Team gerade gegen Türkgücü besonders motivieren.

Das Spiel SV Türkgücü Königsbrunn gegen SVO Germaringen findet am Samstag um 15 Uhr und die Partie gegen die SpVgg Kaufbeuren am Ostermontag ebenfalls um 15 Uhr nach der Zeitumstellung statt.