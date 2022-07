Bobingen fiebert dem "Spiel des Jahres" entgegen

Bei den Bobinger Fußballer war zuletzt einiges geboten. Jetzt steht das nächste Highlight an - das Toto-Pokal-Spiel gegen den Regionalligisten Burghausen.

"Wir freuen uns riesig, dass wir gegen so einen hochkarätigen Gegner auflaufen dürfen", sagte Bobingens Trainer Christopher Detke. Und sein Trainerkollege Sebastian Jeschek ergänzt: "So ein Spiel ist ein absolutes Saison-Highlight." Am Dienstag um 18.30 Uhr empfängt der TSV Bobingen im Toto-Pokal den Regionallististen aus Burghausen.

Bereits kurz nach dem Abpfiff des Ligaspiels am vergangenen Samstag in Germaringen sagte Jeschek, dass man sich ab sofort auf das Pokalspiel gegen Wacker Burghausen vorbereite. Wobei man an der Hoechster Straße durchaus realistisch bleibt und die Chancen für die eigene Mannschaft als eher gering ansieht. Doch mitspielen wolle man auf jeden Fall und zeigen, dass auch in der Bezirksliga guter Fußball gespielt wird. Favorit sei aber natürlich der Tabellendritte der letzten Regionalligasaison.

Bei der Frage nach der Taktik wollte sich Bobingens Christopher Detke noch nicht in die Karten schauen lassen. "Natürlich haben wir uns eine spezielle Taktik zurechtgelegt, an der wir noch feilen. Aber verraten werde ich jetzt noch nichts." Allerdings kann gemutmaßt werden, dass man im Bobinger Siegmund-Sportpark wohl keinen "Beton" anrühren wird. Unterklassige Mannschaften greifen zwar oft auf eine sehr defensive Spielart zurück, wenn sie gegen höherklassige Vereine antreten. Doch wer das Spielverständnis der Bobinger kennt, kann sich das schwerlich vorstellen. Die Trevirastädter sind bekannt für ihr hohes Anlaufen des Gegners bereits in dessen Hälfte, konsequentes Pressing und eine auf Dominanz und Feldüberlegenheit ausgerichtete Spielweise.

Auftaktprogramm des TSV Bobingen hat es in sich

Dass es gelingen könnte, plötzlich auf die "Mauertaktik" umzustellen, ist kaum denkbar. Es wird also spannend bleiben, welche Überraschungen sich das Bobinger Trainerteam für das Spiel des Jahres gegen Burghausen ausgedacht hat. Allerdings will man in Bobingen vorsichtig bleiben. Denn das Anfangsprogramm des Bezirksligisten hat es in sich. Das erste Ligaspiel in Germaringen konnte am Samstag gewonnen werden. Jetzt folgt nur drei Tage später das schwere Pokalspiel. Weitere drei Tage danach steht schon das nächste Ligaspiel, am Freitag gegen Ottobeuren, an. Und am folgenden Sonntag muss der TSV Bobingen bereits wieder zum ersten Spiel im schwäbischen Toto-Pokal in Schwabegg antreten.

Daher werde man zwar sicher mit einer schlagkräftigen Mannschaft zum Pokalknaller in Bobingen einlaufen, aber es müsste nicht zwingend die gleiche Startelf wie beim Ligaspiel in Germaringen sein. Zusätzlich müsse man auch auf die Belastung der Spieler durch die große Hitze achten. Paul Simmler, der nach dem Spiel am vergangenen Sonntag wegen der hohen Temperaturen mit Kreislaufproblemen kämpfte, sei aber wieder fit, so Detke. Ein dickes Fragezeichen dagegen steht hinter einem möglichen Einsatz von Simon Schlotterer. Der für Bobingen so wichtige Organisator in der Defensive hatte sich in Germaringen am Knie verletzt und musste nach 30 Minuten vom Feld. Dass er am Dienstag auflaufen kann, sei daher mehr als unwahrscheinlich.

Trotz der hohen Belastung durch vier Spiele in einer Woche hadert man in Bobingen nicht mit dem Spielplan. Die Mannschaft freue sich immer auf die Pokalspiele. Denn es sei für alle eine tolle Sache in einem Pokalfinale, wie in der letzten Saison in Neusäß, zu stehen. Und so ein absolutes Knallerspiel wie gegen Wacker Burghausen sei für jeden Fußballer etwas Besonderes. Daher werde man in Schwabegg mit der bestmöglichen Elf auf den Platz kommen, um auch in dieser Saison die Chancen, die der Toto-Pokal bietet, möglichst effektiv zu nutzen.