Es ist wie verhext beim TSV Bobingen

Freud und Leid bei den Landesliga-Teams aus dem Landkreissüden: Während Bobingen weiter auf den ersten Sieg wartet, erpbert Schwabmünchen die Tabellenführung zurück.

Es ist wie verhext. Der TSV Bobingen kann in der Landesliga einfach nicht gewinnen. Trotz vielfach guten Leistungen will es einfach nicht klappen. Auch an diesem Samstag gab es kein Happy End. Nach 97 Spielminuten hieß es 3:3. Dabei zeigte das Team von Sebastian Jeschek wieder einmal eine gute Leistung. Bemerkenswert vor allem, dass die Mannschaft nach der schwachen Leistung in Erkheim eine Woche zuvor, von Anfang an den Schalter umlegen konnte. Von Beginn an ging die Mannschaft beherzt zu Werke. Vor allem strahlte sie deutlich mehr Torgefahr aus. Hatten die Mannen um Spielertrainer Christopher Detke in den sieben vorangegangenen Partien insgesamt nur sechs Mal das Tor getroffen, waren es an diesem Spieltag bemerkenswerte drei Treffer in einem Spiel.

Umso erschreckender, dass es wieder nicht zum ersten Sieg gereicht hat. Zwar ist die Offensivabteilung auf einem guten Weg, was Torgefahr und Abschlüsse angeht, doch dafür wackelt nun die Defensive. Die war in den ersten Spielen kaum zu überwinden. So hatte der Aufsteiger vor dem Spiel am Samstag nicht nur die wenigsten Buden erzielt, sondern auch die wenigsten Gegentreffer hinnehmen müssen. Das hat sich jetzt geändert. Das urlaubsbedingte Fehlen von Abwehrchef Hüseyin Tomakin ist kaum mehr zu übersehen. Mit ein bisschen Glück hatte die Abwehr einige brenzlige Situationen überstanden. Am Ende waren es dann aber zwei individuelle Fehler, die alle Hoffnungen auf den ersten Sieg zunichtemachten.

Kurz vor der Halbzeit unterlief dem sonst so zuverlässigen Verteidiger Manuel Britsch bei einem Rückpass ein Flüchtigkeitsfehler. Gegner Gilching ließ sich dieses Geschenk nicht entgehen und ging in Führung. Da der TSV aber unbeeindruckt weiterspielte, schien nach der 3:2 Führung das Ziel schon so gut wie erreicht. Bis zur siebten Minute der Nachspielzeit. Einwurf weit in der gegnerischen Hälfte. Fast alle Bobinger Spieler reklamierten, wollte den Einwurf andersherum gesehen haben. Damit brachten sie sich selbst aus dem Konzept. Ein weiter Ball nach dem Einwurf genügte, um die Bobinger Deckung zu überspielen. Tragisch, dass genau in diesem Moment Torwart Laurin Sommer beim Herauslaufen zögerte. Zuvor hatte er sehr gut gehalten und war maßgeblich daran beteiligt, dass es zu keinen weiteren Gegentreffern gekommen war. Bis dahin. Er blieb stehen, anstatt weiter aus dem Tor zu kommen und brachte dann den gegnerischen Stürmer zu Fall. Das Ende ist bekannt: Elfmeter und Ausgleich für Gilching. Der Bobinger Abteilungsleiter Marco Di Santo sah eigentlich ein gutes Spiel seiner Mannschaft. Daher sei es bedauerlich, dass die mangelnde Cleverness seine Mannschaft letztlich um den verdienten Sieg gebracht habe. So geht das Warten auf den ersten Saisonsieg des TSV Bobingen in der Landesliga weiter. Eine weitere Gelegenheit dazu ergibt sich schon am kommenden Mittwoch. Dann ist im Nachholspiel der TSV Jetztendorf zu Gast in Bobingen (18 Uhr).

TSV Schwabmünchen: Acht Spiele ohne Niederlage

Während Bobingen scheinbar noch nicht ganz in der Landesliga angekommen ist, sieht es beim TSV Schwabmünchen anders aus. Die Schwarz-Weißen haben nur zum Auftakt in Kaufering gepatzt. Danach folgten acht Partien ohne Niederlage. Dabei beeindruckt nicht nur die Serie an sich, auch das Auftreten der Schwabmünchner zeugt von der hohen Qualität im Kader. Bei der Zusammenstellung der Mannschaft haben die Verantwortlichen - zumindest mit Blick auf die aktuelle Lage - wohl alles richtig gemacht.

Die Qualität des Kaders ist hoch und sorgt auch in der Breite für Optionen. Das gibt Coach Esad Kahric Möglichkeiten, zudem ist der Konkurrenzdruck hoch, was aktuell die Leistung befeuert. Bemerkenswert ist auch die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Die ist so gut wie lange nicht mehr - das bestätigte auch Manfred Bock nach dem Auswärtssieg in Aufkirchen. "Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen", verwies er dort mit Blick auf die jubelnde Truppe in der Kabine. Für Esad Kahric und sein Trainerteam gilt es nun, diesen Zustand zu erhalten - dann ist für die Schwabmünchner vieles möglich. Für den TSV Bobingen könnte der Blick nach Schwabmünchen auch Hoffnung bringen - denn auch am Feldgießgraben hat es gedauert, bis man in der Liga angekommen ist.

Der SV Türkgücü Königsbrunn überzeugte beim Auswärtssieg in Germaringen. Allmählich ist die Handschrift des neuen Trainers Paolo Maiolo mit technisch versierten Spielern beim Spielaufbau aus der Abwehr und schnellen Angriffen über die Flügel zu erkennen. In der Sturmspitze war diesmal Ebrima Sanyang der Matchwinner mit zwei Toren und einer Vorlage. Sein Sturmpartner Egor Keller brachte ihn beim zweiten Treffer in Schussposition, hatte aber selber kein Schussglück. Trotz einiger Verletzungssorgen ist ein Aufwärtstrend zu erkennen.

Dagegen müht sich die SpVgg Langerringen weiter am Tabellenende. Das 0:0 in Heimertingen kann als Teilerfolg verbucht werden. Besonders gefreut hat Spielertrainer René Hauck, dass es erstmals kein Gegentor gab. Dafür ließen die Stürmer einige Chancen liegen und hatten Pech mit drei Aluminiumtreffern. Hauck beklagte die aggressive Stimmung in der Schlussphase, welche von den Zuschauern auf die Heimertinger Spieler übertragen wurde. Die bekamen dann die Quittung mit einer roten und einer gelb-roten Karte.

Lagerlechfeld marschiert vorne weg

In der Kreisliga marschiert die SpVgg Lagerlechfeld mit dem fünften Sieg in Folge an der Tabellenspitze voran. Auch beim schwach gestarteten TSV Neusäß war der 3:1-Sieg nie gefährdet. Auf den Fersen bleibt den Lechfeldhasen aber der FC Königsbrunn, der das Derby in Kleinaitingen mit 4:2 gewinnen konnte. Hart bedrängt werden die beiden Südvereine aber vom Bezirksligaabsteiger Kissinger SC und wie im Vorjahr vom TSV Zusmarshausen. Ob sich der diesmal spielfreie TSV Königsbrunn da oben halten kann, wird sich beim Duell mit dem Kissinger SC am kommenden Samstag zeigen. Der ASV Hiltenfingen tut sich auch in dieser Saison schwer mit den Heimspielen. Zum zweiten Mal gab es nur ein 2:2 auf eigenem Platz. Allerdings war der Gegner TSV Pfersee sehr stark und dürfte nach Einschätzung des Hiltenfinger Co-Trainers Christian Geib in dieser Saison ganz oben mitspielen. Einen Supereinstand bei Hiltenfingen hatte der erst während der Woche eingetroffene Neuzugang Richard Bertalan. Der 24-jährige Ungar kam auf Vermittlung des TSV Schwabmünchen und rettete gleich als Joker mit seinem Tor einen Punkt kurz vor dem Abpfiff.

Das Sorgenkind des Südens ist der Aufsteiger FC Kleinaitingen, der nach vier Niederlagen noch ohne Punkt am Tabellenende steht. Dabei zeigte das Team um Spielertrainer Johannes Ankermüller in der Schlussphase des Derbys, was in ihm steckt. Da brachten sie den schon klar mit 4:0 führenden FC Königsbrunn noch in arge Bedrängnis. Dass dabei die Emotionen hochkochten, ist verständlich, einige wenige Zuschauer ließen aber mit gehässigen Zwischenrufen jeden Respekt gegenüber Schiedsrichter und Gegner vermissen. Der Mannschaft steht am Mittwoch ein schweres Auswärtsspiel beim TSV Zusmarshausen bevor.