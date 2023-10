Fair Play und eine schwierige Aufgabe

Schwabeggs Peter Ziegler spielt freistehend vor dem Tor den Ball wegen einer Verletzung des Gegners ins Aus. Am Wochenende wartet auf das Team eine knifflige Aufgabe.

Momentan läuft es bei Schwabegg mit acht Siegen in acht Spielen wie geschnitten Brot. Eine große Geste des Fair Plays zeigte dann auch noch Peter Ziegler: Der ballführende Wehringer Kevin Britsch hatte vor dem eigenen Strafraum plötzlich einen Krampf und somit war eigentlich der Weg für Peter Ziegler in Richtung Tor frei. Doch er brach sofort seinen Lauf ab und spielte den Ball fair ins Aus. Eine starke Aktion, vor allem. weil zu diesem Zeitpunkt das Spiel noch nicht entschieden war. In der A-Klasse war wieder Tag des offenen Tores und in der B-Klasse hat der PSV Augsburg nun in acht Spielen 42 Tore erzielt. Mittelneufnach verteidigt nach einem wilden 3:3 die Tabellenspitze.

Kreisklasse Augsburg Süd: Schwabegg bleibt also das Maß aller Dinge in der Kreisklasse. Zwar tat man sich gegen Wehringen schwer, doch verdient war am Ende der achte Sieg trotzdem. Etwas kribbliger könnte nun die Aufgabe gegen den Überraschungstabellenzweiten SV Hurlach werden, der sich in dieser Saison schon einen Namen als Favoritenkiller gemacht hat – allerdings nur zu Hause. Auswärts hinkt die Statistik doch noch etwas.

Gegen Untermeitingen kamen die Oberbayern spät und glücklich zum Sieg, da der SVU doch 75 Minuten gut mithielt und dann durch einen unberechtigten Elfmeter wieder ins Tal der Tränen geschossen wurde. Nun müssen die Lechfelder gegen den FSV Inningen ran, der am vergangenen Spieltag spielfrei war. In der vergangenen Saison gab es hier jeweils einen Auswärtssieg.

Keine leichte Aufgabe hat auch der FSV Wehringen vor der Nase. Er muss zum Aufsteiger nach Bergheim, der zu Hause die beiden letzten Spiele gewann. Das letzte Punktspiel dieser beiden datiert übrigens aus dem Jahr 2009. Verletzungssorgen plagen derzeit den FSV Großaitingen, doch trotzdem kommt die Truppe immer besser in Fahrt. In Göggingen holte der Aufsteiger verdient drei Punkte und schob sich damit ins gesicherte Mittelfeld. Nun geht es zu Hause gegen Walkertshofen, die gegen Bergheim nach zwei Pleiten endlich wieder ein Erfolgserlebnis feierten. Zum größten Feind der Staudenelf entwickelte sich dabei der Elfmeterpunkt. Beide 0:1-Niederlagen resultierten aus einem Elfer für den Gegner, selbst verschoss man gegen Inningen und Bergheim.

Der TSV Bobingen hielt gegen Haunstetten sehr gut mit, doch am Ende stand er nach einer deutlichen Leistungssteigerung der Haunstetter mit leeren Händen da. Nun empfangen sie den VfL Kaufering, der in dieser Saison nicht mehr ganz so souverän auftritt. In Margertshausen erlebte die Elf von Martin Prediger eine üble zweite Hälfte. Nach einem Elfmeter gab es kurze Zeit später auch noch Rot für Torwart Kaiser und obendrein noch das 1:2. Ob der VfL das alles gut verdaut hat, wird man bereits am Samstag um 12 Uhr in Bobingen sehen. Spielfrei ist der SSV Margertshausen.

A-Klasse Augsburg Süd: Holla die Waldfee – da rauchte es wieder schwer im Karton. 8:2, 7:1, 6:0 oder 5:0 lauteten hier die Ergebnisse fast wie im Eishockey. Allen voran fertige der TSV Königsbrunn den VfB Mickhausen auswärts mit 8:2 ab, wo es schon nach 29 Minuten 5:0 lautete. Dominik Nißl markierte hier einen Dreierpack. 7:1 mit zwei Dreierpacks hieß es bei Türkgücü gegen Klosterlechfeld. Murak Civek und Erkan Sevinchan fertigten die Lechfelder mit sechs Toren fast alleine ab, dazu war mit Ertugrul Karaduman auch noch ein Feldspieler verletzungsbedingt zwischen den Pfosten von Türkgücü. Ein sattes 6:0 mit sechs unterschiedlichen Torschützen sahen die Zuschauer bei der SpVgg Lagerlechfeld gegen Reinhartshausen und auch der SSV Bobingen sah beim 0:5 in Langerringen kein Land. Dazu gewann der FC Königsbrunn gegen Schwabegg nach zähem Spiel mit 2:0 und Gessertshausen holte drei Punkte beim Tabellenschlusslicht Inningen.

Eine gerechte Punkteteilung gab es zwischen Absteiger Fischach und Aufsteiger Schwabmünchen. Nun darf man gespannt sein, ob Türkgücü am kommenden Spieltag gegen Tabellenführer Lagerlechfeld ebenfalls wieder mit der „12-Feldspieler“-Taktik unterwegs ist. Der TSV Königsbrunn hat dagegen eher leichteres Spiel gegen Inningen und der FC Königsbrunn dürfte auswärts beim SSV Bobingen genauso favorisiert ins Spiel gehen. Auch Reinhartshausen sollte vorsichtshalber einen Abwehrmann mehr gegen die SpVgg Langerringen aufstellen, um nicht wieder eine Packung zu bekommen. Schwabegg hat nach der zweiten Niederlage gegen die in dieser Saison schwächelnden Mickhauser durchaus wieder Siegchancen. Der TSV Schwabmünchen fährt zudem nach Klosterlechfeld und Gessertshausen empfängt schließlich Fischach zum Staudenderby.

A-Klasse Allgäu 2: Turbulent ging es beim 3:3 des TSV Mittelneufnach gegen Eppishausen zu. Nach einem 0:2-Rückstand drehten die Mittelneufnacher das Spiel bis zur 80. Minute auf 3:2. Doch kurz vor Schluss gelang den Gästen doch noch der alles in allem verdiente Ausgleich. Trotzdem bleibt die Staudenelf mit einem Punkt vor Pfaffenhausen Spitzenreiter. Nun geht es am elften Spieltag zum Tabellenelften TSV Kirchheim II, der im letzten Spiel nur knapp mit 1:2 gegen Pfaffenhausen unterlag.

B-Klasse Augsburg Süd: Acht Siege, 42 Tore und einen Goalgetter Peter Krawielitzki, der schon wieder fünfmal beim 8:1 gegen Klosterlechfeld traf und somit schon 23 Saisontore aufweist: Der PSV Augsburg ist in der B-Klasse scheinbar kaum aufzuhalten. Da dürfte es nun auch die SpVgg Lagerlechfeld schwer haben, gegen diese Tormaschine anzukommen. Türk Bobingen scheint nun auch den richtigen Schalter gefunden zu haben. In Obermeitingen gewannen die Bobinger mit 2:0 und feierten damit den zweiten Sieg in Folge. Daher sollte der Tabellenvorletzte Kleinaitingen nun kein Stolperstein im nächsten Spiel darstellen. Die SG Langenneufnach/Walkertshofen ist die zweite Macht in der B-Klasse und ist in Großaitingen wieder Favorit auf drei Punkte, ebenso wie der VfL Kaufering in Bergheim. Straßberg holte sich einen knappen, aber letztlich verdienten 3:2-Sieg bei der SG Fischach und tritt nun erneut auswärts beim TSV Klosterlechfeld an, wo die Straßberger durchaus wieder punkten könnten. Hiltenfingen empfängt den Tabellenvierten Obermeitingen und wie schon in der A-Klasse steigt in Gessertshausen das Staudenderby zwischen dem SVG und der SG Fischach/Margertshausen.