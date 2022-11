Königsbrunner Derby zum Rückrundenstart

Der TSV erwartet den FC Königsbrunn im Sportpark West. Kann sich Langerringen für die Auftaktpleite in Ottmarshausen revanchieren?

Zum Auftakt der Rückrunde kommt es in der Fußball-Kreisliga Augsburg zum Königsbrunner Derby. Diesmal hat der TSV das Heimrecht gegen den favorisierten Lokalrivalen FC und hofft auf ein besseres Ergebnis als in den beiden Derbys seiner Aufstiegssaison und bei der Eröffnung dieser Saison. Da fiel die Niederlage des TSV mit 4:6 noch am Niedrigsten aus und es war ein abwechslungsreiches Spiel. Anders sah es im Jahr 2021 aus, als der TSV als Aufsteiger gegen den etablierten FC mit 0:5 und 0:6 zweimal regelrecht unterging.

Die Ausgangslage beider Mannschaften könnte unterschiedlicher kaum sein. Der TSV steht immer noch im Tabellenkeller, nachdem er nach sechs Spielen ohne Niederlage am vergangenen Samstag einen Rückschlag mit dem 3:5 gegen den SSV Anhausen hinnehmen musste. Der FC dagegen ist in dieser Saison ein Spitzenteam und belegt mit 26 Punkten gleichauf mit dem TSV Zusmarshausen den vierten Platz. Da sich die vor ihnen platzierten Teams aus Zusmarshausen und Lagerlechfeld am Wochenende gegenseitig die Punkte abnehmen werden, könnte ein Sieg den Sprung um einen oder zwei Plätze nach oben bedeuten. FC-Trainer Christian Jaut hat sein Team voll auf einen Sieg eingestellt. In der Mannschaftsaufstellung ist nur noch nicht sicher, ob Stammtorwart Stanislaw Laukart nach seiner Verletzung schon wieder einsatzbereit ist. Alle anderen Spieler sind fit und brennen ebenso wie das TSV-Team mit Spielertrainer Stefan Sailer und Daniel Schreiber an der Seitenlinie auf das Derby.

Lagerlechfeld muss nach Zusmarshausen

In Zusmarshausen steigt das Spitzenspiel des Rückrundenauftakts. Der Tabellendritte TSV Zusmarshausen empfängt den Zweiten SpVgg Lagerlechfeld. Die Lechfelder haben drei Punkte mehr, aber auch ein Spiel weniger ausgetragen als die Kicker von der Autobahn. Mit einem Sieg könnte sich das Team von Spielertrainer Daniel Raffler also den Verfolger auf Distanz halten. Verlieren sollte es aber auf keinen Fall, denn dann müsste der zweite Platz an die „Zuser“ abgegeben werden. Die beiden zurückliegenden Spiele der Lechfelder waren nicht gerade berauschend. Zuerst gaben sie im Heimspiel gegen Viktoria Augsburg eine 2:0-Führung aus der Hand und verloren noch 2:3 und dann gab es in Ottmarshausen nur ein mageres 0:0. Zusmarshausen gewann vor zwei Wochen 2:0 in Anhausen und verteidigte danach den dritten Tabellenplatz daheim gegen den FC Königsbrunn mit einem 1:1-Unentschieden. In den letzten fünf Spielen hat das Team von Trainer Herbert Wiest viermal gewonnen. Das Hinspiel konnte allerdings die SpVgg Lagerlechfeld mit 2:0 für sich entscheiden. Daniel Raffler hofft, dass dies seinem Team auch auswärts gelingt.

Der souveräne Herbstmeister SpVgg Langerringen fährt als klarer Favorit zum Aufsteiger SV Ottmarshausen. Aber das war die SpVgg beim Eröffnungsspiel dieser Saison auch und da gab es eine überraschende Heimpleite mit 1:4. Diese will das Team des Trainers Andreas Holzmann unbedingt wettmachen. Bei der derzeitigen Hochform mit fünf Siegen in Serie sollte dies auch gelingen, wenn der Gegner nicht unterschätzt wird. Immerhin haben die Ottmarshauser auch der SpVgg Lagerlechfeld ein 0:0 auf ihrem engen Spielfeld abgetrotzt. Daran werden sich auch die Langerringer erst gewöhnen müssen, denn sie leben auch stark von ihrem schnellen Flügelspiel. Den wochenlangen Ausfall ihres Torjägers Bastian Renner konnte die SpVgg bisher sehr gut kompensieren. Lukas und Mario Müller spielten zuletzt in der zweiten Mannschaft und so bekamen junge Stürmer wie Ömer Öztürk oder Yannick Keiß mehr Spielzeiten. Ob am Samstag wieder der Stammtorwart Patrick Joder nach seinem Urlaub zwischen den Pfosten steht oder Markus Weimeir nach zwei „Zu-Null-Spielen“ einen weiteren Einsatz bekommt, ist noch nicht sicher.

Hiltenfingen ist das Sorgenkind des Südens

Das Sorgenkind des Südens ist derzeit der ASV Hiltenfingen. Bei der Reserve des FC Stätzling gab es mit 0:3 die achte Niederlage hintereinander. Damit steht das Team von Spielertrainer David Bulik und Co-Trainer Christian Geib mit zwölf Punkten auf dem Relegationsplatz 13. Es wird also höchste Zeit, vor der Winterpause noch einige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. Im Heimspiel gegen die SpVgg Westheim will sich das Team an die Euphorie des Traumstarts nach dem Aufstieg als Kreisklassenmeister erinnern und den Auftaktsieg wiederholen. Damit könnten die fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenneunten Westheim zumindest verringert werden. Der Gegner hat allerdings nach der abgebrochenen Regenschlacht, die gegen Langerringen eigentlich schon verloren war, eine beeindruckende Serie hingelegt. Auf den 3:0-Sieg beim TSV Pfersee folgte ein 3:3 daheim gegen Neusäß und ein 3:1-Heimsieg über den FC Stätzling II, gegen den die Hiltenfinger ja gerade erst verloren haben. Die SpVgg Westheim hatte am vergangenen Wochenende spielfrei.

Die Paarungen im Süden des Landkreises