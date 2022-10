Vor dem Kellerduell treten beim TSV Königsbrunn die Trainer zurück  

Der seit vier Spielen unbesiegte TSV Königsbrunn versucht vor der Partie gegen den kriselnden ASV Hiltenfingen einen Neuanfang.

Am 13. Spieltag der Fußball-Kreisliga Augsburg richtet sich das Hauptaugenmerk ausnahmsweise mal nicht auf das Führungstrio, sondern auf die Kellerkinder des Südens. Die Partie des TSV Königsbrunn gegen den ASV Hiltenfingen am Samstag hat schon jetzt wegweisende Bedeutung für den Abstiegskampf.

Der TSV Königsbrunn steht mit neun Punkten auf dem Relegationsplatz 13 und der ASV Hiltenfingen einen Platz darüber mit drei Punkten mehr auf dem Konto. Die beiden Teams kommen aus der Gegenrichtung aufeinander zu. Die Königsbrunner konnten nach fünf Auftaktniederlagen erst am siebten Spieltag den ersten Punkt gewinnen. Der zwischenzeitliche 8:0-Sieg beim TSV Schwabmünchen II war ja wertlos, weil deren U 23 abgemeldet wurde. Nach einer weiteren Heimniederlage gegen den Aufsteiger SV Ottmarshausen rappelte sich das Team aber mit zwei Siegen in Zusmarshausen und gegen die SpVgg Westheim auf und ist mit zwei darauffolgenden Unentschieden nun seit vier Spielen unbesiegt.

ASV Hiltenfingen stürzt ab

Völlig anders verlief die Saison beim Aufsteiger ASV Hiltenfingen. Der startete einen Höhenflug wie einst Ikarus und stürzte dann genauso gnadenlos ab. Nach drei Auftaktsiegen war das Team von Spielertrainer David Bulik sogar Tabellenführer. Den ersten Dämpfer gab es mit der Heimniederlage gegen den FC Königsbrunn, doch danach gelang ein Auswärtssieg in Lagerlechfeld. Das sollte aber der bisher letzte bleiben, denn es folgte eine Serie von sechs Niederlagen. Es begann mit dem 0:3 im Derby gegen Langerringen und endete mit deftigen Klatschen in Ottmarshausen und gegen Zusmarshausen.

Paradoxerweise haben aber die Trainer beim im Aufwind befindlichen TSV Königsbrunn vor diesem wegweisenden Spiel ihren Rücktritt erklärt. Spielertrainer Peter Müller und sein Co-Trainer Patrick Thurm sahen keine gemeinsame Linie mit der Vereinsführung mehr und zogen daraus diese Konsequenz. Peter Müller wird aber zumindest bis zur Winterpause weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen. Als Interimslösung übernehmen die erfahrenen Spieler Stefan Sailer und Daniel Schreiber die Führung der Mannschaft. Hiltenfingens Spielertrainer David Bulik hofft dagegen auf die Wende in diesem Kellerduell.

Auch der Lokalrivale FC Königsbrunn spielt schon am Samstag bei der TG Viktoria Augsburg. Nach dem deutlichen 5:1-Sieg über den Verfolger TSV Göggingen gehört der FC wieder zum Führungstrio und steht mit 21 Punkten auf dem dritten Platz. Somit geht das Team von Trainer Christian Jaut als Favorit in die Partie gegen den Tabellensiebten. Der Bezirksligaabsteiger Viktoria Augsburg konnte zwar zuletzt sein Auswärtsspiel beim SSV Anhausen mit 3:1 gewinnen, hat aber zuvor im Heimspiel gegen die U 23 des TSV Schwaben Augsburg eine 3:5-Niederlage kassiert.

Die SpVgg Lagerlechfeld bekommt es nach ihrem spielfreien Wochenende mit einem Verfolger zu tun. Der TSV Göggingen wurde zwar mit der Niederlage beim FC Königsbrunn auf den fünften Platz verwiesen, gehört aber nach wie vor zur Spitzengruppe. Im heimischen Karl-Mögele-Stadion zur Anstoßzeit 10.30 Uhr am Sonntagvormittag ist das Team von Trainer Andreas Imminger stets eine Macht. Die SpVgg Lagerlechfeld hat aber die Chance, mit einem Auswärtssieg wieder an der SpVgg Langerringen vorbeizuziehen und die Tabellenführung zu übernehmen. Denn die Raffler-Truppe liegt nur um zwei Punkte dahinter. Die Langerringer können sich nicht dagegen wehren, denn sie haben an diesem Spieltag frei.

Die Spiele der Südvereine am 13. Spieltag

TSV Königsbrunn – ASV Hiltenfingen (Samstag, 15 Uhr)

TG Viktoria Augsburg - FC Königsbrunn (Samstag, 15.30 Uhr)

TSV Göggingen – SpVgg Lagerlechfeld (Sonntag, 10.30 Uhr)

SpVgg Langerringen hat spielfrei.