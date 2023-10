Bobingen muss nachlegen

Für den TSV Bobingen das letzte von vier Heimspielen hintereinander an. Nach dem Sieg gegen Pfaffenhofen könnte ein weiterer Dreier gegen Ehekirchen ein kleiner Befreiungsschlag werden.

Aus den letzten drei Heimspielen konnte der TSV Bobingen vier Punkte an der Hoechster Straße behalten. Einem Unentschieden gegen den SC Olching folgte eine derbe 0:4-Pleite gegen Kempten. Obwohl die Bobinger in der ersten Halbzeit gut mitgespielt hatten, bekamen sie in den zweiten 45 Minuten von den Allgäuern vier Treffer eingeschenkt. Eine Woche später, gegen den FSV Pfaffenhofen, zeigte sich, dass die Moral weiterhin intakt ist. Mit einer bemerkenswerten kämpferischen Leistung gelang ein 2:1-Sieg. Damit konnte sich der TSV vom letzten Tabellenplatz verabschieden und kletterte wieder über einen direkten Abstiegsplatz hinaus auf Relegationsplatz 15.

Ein kleiner Befreiungsschlag wäre möglich

Ein Sieg am kommenden Samstag gegen den FC Ehekirchen könnte so etwas wie ein kleiner Befreiungsschlag werden. Zwar rangieren die Oberbayern mit Platz sieben weit vor dem Team von Christopher Detke, aber die Bobinger haben in der Saison mehrfach gezeigt, dass sie gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel mithalten können. Zudem sind die Leistungen des kommenden Gegners in den letzten Spielen relativ schwankend gewesen. Gegen die starken Gegner Kempten und Memmingen II schaffte das Team aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen einen Sieg und ein Unentschieden. Auch in Aufkirchen konnten sie siegreich vom Platz gehen. Zuvor setzte es aber zwei Niederlagen gegen Erkheim und Karlsfeld. Allerdings kam Ehekirchen zuletzt immer besser in Tritt. Nicht zuletzt dadurch, dass einige verletzte Spieler wieder zurückgekehrt sind, die in früheren Spielen schmerzlich vermisst wurden.

Im letzten Heimspiel der Hinrunde wäre es wichtig zu punkten

Besonders die Ergebnisse gegen Kempten und Memmingen II sind für die Bobinger natürlich wegweisend. Gegen beide Mannschaften setzte es für Bobingen heftige Klatschen. Trotzdem wäre es immens wichtig, in diesem Spiel zu punkten. Am besten natürlich dreifach. Doch auch ein Unentschieden könnte in diesem Match eventuell helfen. Denn die direkten Tabellennachbarn des TSV haben ebenfalls keine leichten Aufgaben. Im Aufsteigerduell muss der SC Aufkirchen zum starken TSV Aindling. Illertissen II bekommt es zu Hause mit Unterhaching II zu tun und Kaufering reist zum FSV Pfaffenhofen, der letzte Woche im Bobinger Siegmundpark gezeigt hat, dass er nicht gerade leicht zu schlagen ist. Somit hat dieses Spiel eine richtungweisende Bedeutung. Geht es aufwärts für den Aufsteiger aus Bobingen oder hängt man weiter im Abstiegskampf fest. Zumal mit dem VfL Kaufering ein schlagbarer Gegner für Bobingen in der nächsten Woche auf dem Programm steht.

Das Spiel gegen den FC Ehekirchen beginnt am Samstag, dem 14. Oktober, um 14 Uhr im Stadion an der Hoechster Straße. Das Vorspiel bestreitet die Bobinger U 23 im Kreisklassenspiel gegen den VfL Kaufering II ab 12 Uhr.

