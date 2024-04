Bobingen zum elften Mal Remis

Beim 1:1 gegen Illertissen II musste der TSV am Ende sogar noch froh sein, nicht verloren zu haben.

Wieder einmal hat sich für den TSV Bobingen eine weite Auswärtsfahrt nicht gelohnt. Bei der zweiten Garnitur von Illertissen kam die Truppe von Christopher Detke und Sebastian Jeschek erneut nicht über ein Unentschieden hinaus. Das ist im Abstiegskampf eindeutig zu wenig. Nachdem die direkten Konkurrenten Gilching und Aufkirchen ebenfalls ihre jeweiligen Spiele unentschieden gestalten konnten, kommt Bobingen mit dem 1:1 nicht vom Fleck. Der Abstand zu den Relegationsplätzen ist somit gleich geblieben.

Dabei sah es zu Beginn des Spiels noch gut aus. Bobingen startete vielversprechend, Illertissen fand noch nicht gleich ins Spiel. In der 25. Minute gab es nach einem Eckball eine unübersichtliche Situation im Strafraum des FV Illertissen. Die Abwehr brachte den Ball nicht aus der Gefahrenzone und in bester Billard-Manier kam das Spielgerät dann zum Bobinger Kapitän Hüseyin Tomakin, der das 1:0 mit dem Kopf markierte. Kurz nach dem Treffer hatte dann noch der Torjäger der Bobinger U23, Florian Kohler, eine gute Gelegenheit, kam aber nicht mehr richtig zum Ball. Mit fortschreitender Spieldauer fing sich das Team von der Iller dann. Die Bobinger Elf verlor etwas den Biss, konnte aber die Gastgeber weitgehend vom eigenen Tor fernhalten.

Nach der Pause passierte dann genau das, was in den vergangenen Spielen immer wieder deutlich zu sehen war. Der gegnerische Trainer reagierte und stellte um. Illertissen übernahm die Kontrolle im Mittelfeld, Bobinger Angriffsversuche endeten meist schon früh. Durch Ballverluste im Aufbau brachten sich die Männer um Kapitän Tomakin immer wieder selbst in Bedrängnis. Nur durch aufopferungsvollen Kampf konnten sie das Spielgeschehen erst einmal noch im Bereich vor dem Strafraum halten. Der Druck, den die Gastgeber aufbauten, wurde aber immer stärker, die Situationen vor dem Bobinger Tor gefährlicher. In der 55. Minute war es dann soweit. Der schnelle Illertisser Flügelflitzer Ansuman Sanneh überlief auf der linken Abwehrseite des TSV die gesamte Abwehr. Obwohl er seinen Flügellauf bereits an der Mittellinie gestartet hatte, kam kein Bobinger mehr in den Zweikampf. Den folgenden Pass in die Mitte verwandelte schließlich Maximilian Seemüller, der Torwart Laurin Sommer keine Chance ließ. Danach gab es noch mehrere hochkarätige Torchancen für die Gastgeber. Dabei wurde ersichtlich, warum Illertissen auch im Tabellenkeller steckt. Die Männer von Trainer Herbert Sailer trafen sogar aus besten Positionen das Tor nicht.

Nach dem Spiel hörte man Sailer noch über den ganzen Platz schimpfen. Die Gäste verlegten sich darauf, mit langen Bällen nach vorne zu spielen, von denen viele aber nicht beim eigenen Mann ankamen. Bis Mitte der zweiten Halbzeit. Jetzt erreichte einer dieser langen Pässe Paul Simler, der alleine auf den Illertisser Torwart Valentin Rommel zulief. Was dann kam, machte den Bobinger Anhang fassungslos. Allein vor dem Torwart, der an der Sechzehnmeterlinie stehen geblieben war, entschloss sich der ansonsten stark spielende Simler zu einem Heber. Der ging über das Tor. Somit ließ er die beste Chance der Bobinger im ganzen zweiten Durchgang liegen. Beim Stande von 1:1 im Abstiegskampf das Florett auszupacken, war wohl nicht die beste Entscheidung. Kurz vor Schluss (85.) kam es noch zu einem Schreckmoment, als Kapitän Hüsyin Tomakin mit einem heranstürmenden Gegner unglücklich zusammenprallte und sich eine klaffende Kopfwunde zuzog. Gehirnerschütterung inklusive.

Am Ende musste Bobingen, aufgrund der vielen Illertisser Chancen, mit dem Unentschieden noch zufrieden sein. Mehr war vor der traurigen Kulisse von nur 40 Zuschauern auf dem Nebenplatz in Illertissen einfach nicht drin. Wobei es noch zu erwähnen gebe, dass es dort für die Zuschauer bei sommerlichen 26 Grad nicht einmal Getränke gab.

TSV Bobingen Laurin Sommer (Tor), Michael Zedelmeier, Elias Ruf, Florian Kohler (Manuel Hampp 67.), Luis Müller, Nicolai Petereit (Nicolas Prestel 55.), Matteo Ligorati, Paul Simler, Maximilian Krist, Berkay Akgün (Enrico Goller 79.), Hüseyin Tomakin (Arian Zabeli 85.) Zuschauer 40 Schiedsrichter Richard Conrad