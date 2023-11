Darum ist Schwabmünchen sauer auf Unterhaching

Die knappe Niederlage war schon ärgerlich genug, doch vor allem die äußeren Umstände sorgten dafür, dass die Verantwortlichen sauer waren.

Wieder nix – der TSV Schwabmünchen hat am Wochenenden auswärts wieder nicht gewinnen können. Dabei war die Leistung besser, als bei vielen vorigen Auftritten. Doch nicht nur die 0:1-Niederlage im Spitzenspiel gegen die U23 der SpVgg Unterhaching an sich sorgte im TSV-Umfeld für Verärgerung. Los ging es schon vor dem Spiel. Beide Teams mussten lange vor verschlossener Kabine warten, bei den Temperaturen am Sonntag kein Spaß. Nach Aussagen der Gastgeber seien die Kabinen sonst immer offen. Die Person, die einen Schlüssel habe, sei nicht zu erreichen. Als dieser, ein Vertreter des FC Emmering, kam, war dieser jedoch deutlich irritiert. Seinen Angaben zu Folge hätten die Hachinger einen Schlüssel – und er sei zu Hause und erreichbar gewesen. Interessant auch der Umstand, dass während der Wartezeit auch noch ein Kleinbus voller Spieler den Kader der Gastgeber deutlich vergrößerte.

Schwabmünchens Trainer Esad Kahric sprach von „einem peinlichen Auftritt eines Profivereins.“ Noch mehr den Kopf schütteln musste er, als die Hachinger anfragten, ob man sich auch auf der Tribüne umziehen könne. Ähnlich ging es Schwabmünchens Sportlichen Leiter Manfred Bock beim Blick auf die Aufstellung der Unterhachinger. „Da hat Präsident Manni Schwabl noch davon gesprochen, dass kein Drittligaspieler in der Landesliga aufläuft“, schimpft Bock. Doch in der Startelf am Sonntag waren vier Akteure zu finden, die am Samstag in der ersten Mannschaft im Kader standen. Auch die Fülle des Kaders fand Bock in gewisser Weise beeindruckend. „Gegen Kaufering stellen sie einen Feldspieler ins Tor, gegen uns stehen 18 Mann im Kader. So viele wie noch nie“, stellt er fest. Dabei haben die Hachinger nichts gemacht, was gegen die Regen verstößt – trotzdem aber zu hinterfragen ist. Es zeigt aber auch die Schwächen im System auf. Vielleicht wäre der deutsche Fußball besser beraten, die U23-Teams der Proficlubs in eigenen Ligen spielen zu lassen, wie in vielen anderen Ländern auch.

Für Schwabmünchen wird die Luft nun trotzdem dünner. Der Vorsprung, der vor ein paar Wochen noch durchaus komfortabel war, ist aufgrund der Auswärtsschwäche dahin, ein Mittel gegen das Problem auf fremden Feld scheint Trainer Esad Kahric noch nicht gefunden zu haben.

Starker Auftritt des TSV Bobingen

Das Landesligaspiel des TSV Bobingen im oberbayerischen Jetzendorf hatte alles, was ein gutes Fußballspiel braucht. Spielerische Akzente, hohes Tempo, Kampf und Spannung. Dabei waren die mitgereisten Gästefans schon vor Beginn der Partie von leichten Sorgen geplagt. Denn der auch vom Jetzendorfer Trainer Kellner als gefährlichster Bobinger Angreifer ausgemachte Maximilian Krist, stand nicht im Kader (Urlaub). Doch durch eine geschlossene Mannschaftsleistung konnte der Aufsteiger das Fehlen seines Stürmers mehr als kompensieren. Zu Beginn der Partie spielte der TSV Bobingen eher wie ein Aufstiegskandidat, nicht wie das Schlusslicht der Liga. Die Gastgeber hatten ihre liebe Mühe und Not, die spielfreudigen und mit hohem Tempo agierenden Bobinger von ihrem Gehäuse fernzuhalten.

Besonders Elias Ruf und Matteo Ligorati wirbelten auf der rechten Außenbahn und stellten die Verteidigung der Jetzendorfer immer wieder vor Probleme. Bereits in der fünften Minute fruchtete die Zusammenarbeit der beiden und der abschließende Rückpass fand Paul Simler, der cool zum 1:0 einschoss. Gerade diese Coolness ließen die Bobinger in vorangegangenen Partien zu oft vermissen. Auch das 2:0 für die Jeschek-Truppe war kein Zufallsprodukt. Diesmal war es Berkay Akgün, der sich auf der linken Seite bis auf die Grundlinie durchtankte und mustergültig nach innen passte. Dort verpassten zwar die einschussbereiten Paul Simler und Christopher Detke, doch Elias Ruf stand goldrichtig und schob den Ball gezielt in die Maschen. In der ersten halben Stunde hatte sich der TSV Bobingen diese Führung absolut verdient.

Ab der 30. Minute wurde dann aber Jetzendorf stärker. Bobingens Torschütze Paul Simler sagte später: "Zu Beginn haben wir toll gespielt. Nach dem zweiten Treffer wollten wir mehr und haben immer wieder versucht, schnell und steil in die Spitze zu spielen. Dabei gab es zu viele Ballverluste. So haben wir den Gegner selber stark gemacht." Nach einem Fehler schafften die Gastgeber dann auch prompt den Anschlusstreffer. Das gab den Oberbayern Auftrieb. In der zweiten Halbzeit war es dann ein Kampf mit offenem Visier. Jetzendorf hatte gute Chancen, konnte sie aber nicht nutzen. Aber auch die Bobinger Elf setzte immer wieder Nadelstiche nach vorn. Bobingens Torwarttrainer Adrian Schlotterer zeigte sich nach dem Spiel begeistert. "Wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war klasse. In der zweiten Hälfte haben wir den Kampf voll angenommen und mit allem, was ging, dagegen gehalten."

Und so blieb es, in einem rassigen Landesligaspiel, schließlich beim Bobinger Sieg. Kurz nach der Partie hatte auch der wieder einmal aufopferungsvoll kämpfende Paul Simler den Frust über die Gelb-Rote Karte, die er in der vierten Minute der Nachspielzeit gesehen hatte, schnell überwunden: "Das war nie und nimmer ein Gelb-Rote Karte. Aber wir haben den Kampf voll angenommen. Ich bin stolz auf unsere Truppe." Mit diesem Sieg reicht der TSV Bobingen die Rote Laterne an den SC Aufkirchen weiter, dessen Spiel gegen Olching abgesagt wurde. Zum Relegationsplatz sind es jetzt noch zwei Punkte Abstand. Sogar der rettende dreizehnte Platz ist mit nur drei Punkten Differenz weiterhin in Sicht.

380 Zuschauer sahen den Kreisliga-Kracher

Das Spitzenspiel in der Kreisliga zwischen der SpVgg Lagerlechfeld und dem FC Königsbrunn war ein würdiger Abschluss der Vorrunde. Vor der beeindruckenden Kulisse von 380 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften eine packende Partie. Der Tabellenführer aus Königsbrunn hatte zwar mehr Torchancen, aber die Lagerlechfelder einen überragenden Torwart Mario Pachera und eine leidenschaftlich kämpfende Abwehr. Die Führung der Lechfeldhasen kam durch konsequentes Anlaufen des gegnerischen Torwarts zustande und hielt bis kurz vor dem Schlusspfiff an. Dann hielt ausgerechnet der nach einem Zusammenprall mit einem Kopfverband spielende Jan Plesner den Kopf hin und traf zum Ausgleich.

Beide Trainer waren mit der Leistung ihres Teams sehr zufrieden. Christian Jaut vom FC Königsbrunn sprach von einer Topleistung wie in der gesamten Vorrunde, die ohne Niederlage mit zwölf Siegen und drei Unentschieden beendet wurde. Auch der Lagerlechfelder Spielertrainer Daniel Raffler, der sich diesmal nicht einwechselte, lobte seine Mannschaft für das engagierte Spiel gegen den Spitzenreiter. „Aber ich hätte mir schon gewünscht, dass wir einmal das Glück gehabt hätten, den Sieg über die Zeit zu bringen und deshalb bin ich nicht ganz zufrieden“, sagte er unmittelbar nach dem Abpfiff.

Tops und Flops des Spieltages

Top des Spieltages: Mit dem dritten Sieg in Folge tastet sich Türkgücü Königsbrunn in der Bezirksliga langsam an die Tabellenregion heran, in der das Team zu Beginn der Saison auch vermutet worden war. Die Truppe von Paolo Maiolo findet immer besser in die Spur. Der Auswärtssieg beim Angstgegner Heimertingen am Sonntag bestätigte das. Sollte sich der Aufwärtstrend weiter fortsetzen, könnte das letzte Wort im Kampf um die Aufstiegsplätze noch nicht gesprochen sein.

Verleiht Flutlicht Superkräfte? Zumindest beim TSV Bobingen scheint das so zu sein. In dieser Saison haben die Bobinger zweimal unter Kunstlicht gespielt und beide Male gab es ein Erfolgserlebnis. Das erste Mal bei der damals hoch gehandelten Eintracht Karlsfeld. Nach einem überlegen geführten Spiel der Karlsfelder kam der Aufsteiger Bobingen, nachdem die Lichter angegangenen waren, zum Ausgleich und damit zu einem Punktgewinn. Und auch an diesem Wochenende konnte der TSV unter Flutlicht am Ende drei Punkte einfahren. Schade, dass es auf dem Bobinger Hauptfeld kein Flutlicht gibt. Ist es ein gutes Vorzeichen, dass das letzte Spiel vor der Winterpause gegen Aufsteiger Aindlig, komplett unter Kunstlicht stattfinden wird?

Verrückte Landesliga: Diese Landesligasaison ist bemerkenswert. Das einzige, das bisher klar scheint ist, dass in der Landesliga-Südwest jeder jeden schlagen kann. Das hat der bisherige Saisonverlauf deutlich gezeigt. Der Tabellenführer Schwabmünchen verlor beim Schlusslicht Bobingen, die vor der Saison als hochfavorisierter Aufstiegskandidat gesehenen Unterhachinger mussten sich bereits sechsmal geschlagen geben und in der Tabelle geht es mehr als eng zu. Ins Bild passt dabei, dass der aktuelle Tabellenführer Schwabmünchen in der Auswärtstabelle nur den 15. Platz belegt. Auch am anderen Ende zeigt sich der Trend. Zwischen dem aktuellen Schlusslicht Aufkirchen und Platz dreizehn, der von den Relegationsspielen verschont bleibt, liegen gerade einmal fünf Punkte. Ein weiteres Indiz: Die 21 Punkte, die der TSV Bobingen als Vorletzter derzeit auf dem Konto hat, würden in der Landesliga-Mitte zum zwölften Tabellenplatz reichen.

Zwei Schützenfeste in der Kreisklasse: Mit zwei überlegenen Siegen der Favoriten endete der Spieltag in der Kreisklasse. Mit einem 7:1 untermauerte Walkertshofen gegen den FSV Wehringen seine Ambitionen, den Relegationsplatz zum Aufstieg in die Kreisliga zu erobern. Und auch die U23 des TSV Bobingen hat sich noch nicht aufgegeben. Mit einem 6:0 in Untermeitingen bleiben die Bobinger weiterhin in Lauerstellung. Leider gab es an diesem Spieltag auch eine schlimme Verletzung. Mit Verdacht auf Schien- und Wadenbeinbruch musste der Großaitinger Torwart Benjamin Ratzinger ins Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel wurde beim Stand von 2:1 für Großaitingen abgebrochen. Wir wünschen gute Besserung!

Spieler des Tages: Das war für uns Tobias Heiland. Vor mehr als einer Saison beendete der Torhüter seine Karriere. Nun hilft er in Schwabmünchen aus. Von seiner Pause war nichts zu merken, Heiland war sicher und präsent. Zudem strahlte der 37-Jährige Routinier viel Ruhe und Sicherheit aus. Beim Gegentreffer war er machtlos.

Flop des Spieltages: Große Namen schützen vor Dilettantismus nicht. Was sich die Spielvereinigung Unterhaching im Spitzenspiel gegen den TSV Schwabmünchen geleistet hat, gibt doch zu Verwunderung Anlass. Mehr als eine halbe Stunde mussten sowohl die Unterhachinger als auch die Schwabmünchner vor dem Spiel bei ekligem Wetter auf dem Parkplatz warten, weil der Schlüssel für die Kabine auf dem Sportgelände in Emmering nicht auffindbar war. Peinlich für einen Club, dessen erste Mannschaft in der Dritten Bundesliga spielt. Der Rest dieses vermeintlichen Spitzenspiels gestaltete sich für Schwabmünchen dann genauso schlecht, wie es angefangen hatte. In einem schwachen Spiel musste sich der Tabellenführer wieder einmal auswärts geschlagen geben. Ein Tor reichte, um Unterhaching als Sieger vom Platz gehen zu lassen.