Schwabmünchen siegt, auch wenn der Motor mal stottert

Plus Die Spitzenteams im Landkreissüden siegen und in der Kreisliga wird es immer spanndender - unsere Nachlese zum Fußball-Spieltag am Wochenende.

Es läuft beim TSV Schwabmünchen, auch wenn der Motor derzeit teilweise noch etwas stottert. Zum einen liegt dies an den Verfolgern der Schwarz-Weißen, die am Wochenende wieder Federn gelassen haben. Zum anderen an der Mentalität der Mannschaft – denn auch wenn es auf dem Feld nicht so gut läuft, „Aufstecken“ ist ein Fremdwort für das Team von Esad Kahric. Daher sagte er auch nach dem Sieg am Sonntag gegen Illertissen: „Gratulation ans Team für diese Energieleistung.“

Dass es gegen die Regionalliga-Reserve anfangs nicht rund lief, nimmt Kahric auch auf seine Kappe: "Ich habe ein Experiment gemacht, das hat nicht funktioniert." Damit meint er personelle Verschiebungen auf dem Spielfeld. Nach 40 Minuten stellte er um, der Effekt war durchaus sichtbar. Dabei ist dem Trainer schwer ein Vorwurf zu machen, denn andere Versuche waren ja erfolgreich. An denke nur an die Beorderung von Maik Uhde in eine deutlich offensivere Rolle oder Tim Uhde als Abwehrchef. Diese Ideen von Esad Kahric haben bestens funktioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

