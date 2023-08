Setzt Lagerlechfeld den Traumstart fort?

Im Heimspiel gegen Westheim könnte Lagerlechfeld der vierte Sieg in Folge gelingen. Die Königsbrunner Teams wollen ungeschlagen bleiben.

Nach drei Spieltagen in der Fußball-Kreisliga haben sich die Favoriten aus der Vorsaison schon wieder in Position gebracht. Einen Traumstart legte dabei die SpVgg Lagerlechfeld mit drei Siegen hin und ihre Vorjahreskonkurrenten FC Königsbrunn und TSV Zusmarshausen folgen mit sieben beziehungsweise sechs Punkten. Dazwischen schob sich der Bezirksligaabsteiger Kissinger SC mit ebenfalls sieben Punkten auf Platz zwei.

Den vierten Spieltag eröffnet der FC Königsbrunn schon am Freitag um 18.15 Uhr im Hanns-Wenninger-Stadion gegen den SV Ottmarshausen. Dabei will das Team von Trainer Christian Jaut den ersten Heimsieg einfahren. Bisher stehen zwei Auswärtssiege beim TSV Zusmarshausen und dem Aufsteiger TSV Welden zu Buche. Das erste Heimspiel endete auf der vereinseigenen Anlage an der Benzstraße gegen die Viktoria Augsburg 1:1. Der Gegner aus Ottmarshausen hatte keinen guten Saisonstart. Nach einem 1:1 bei der Augsburger Viktoria folgten zwei deftige Heimniederlagen mit 0:3 gegen Lagerlechfeld und 0:6 gegen TSV Zusmarshausen. Am Mittwoch wurde auch das Totopokalspiel gegen den Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten klar mit 2:6 verloren.

Am Samstag bestreitet der ASV Hiltenfingen sein erstes Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV 1904 Welden. In ihren bisherigen Auswärtsspielen konnte der ASV einen überraschenden Sieg beim TSV Neusäß einfahren, verlor aber die zweite Partie beim TSV Königsbrunn. Nun sollen die Zeichen klar in Richtung einer erfolgreichen Heimspielserie gesetzt werden. Allerdings darf der Aufsteiger aus den westlichen Wäldern keinesfalls unterschätzt werden. Nach einem 2:2 beim TSV Königsbrunn gab es zwar eine 0:4-Heimklatsche gegen den TSV Zusmarshausen, aber dann machten die Weldener dem FC Königsbrunn beim 2:3 nach zweimaliger Führung das Leben schwer.

Die SpVgg Lagerlechfeld will am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen die SpVgg Westheim mit dem vierten Saisonsieg den Traumstart fortführen. Die Lechfeldhasen haben dreimal zu null gewonnen und wollen ihre weiße Weste behalten. Nach zweimal 3:0 gegen den FC Kleinaitingen und beim SV Ottmarshausen taten sie sich beim 2:0-Sieg beim Aufsteiger TSV Merching schon etwas schwerer. Gegen die Westheimer, die in der Vorsaison dem Abstieg erst in der Relegation entgangen sind, ist die SpVgg Lagerlechfeld aber klarer Favorit. Die Kobelkicker haben ihr Auftaktspiel beim Aufsteiger TSV Diedorf mit 3:2 gewonnen, dann aber daheim 0:2 gegen den TSV Pfersee und 0:4 gegen den Kissinger SC verloren.

TSV Königsbrunn will guten Start fortsetzen

In dieser Saison noch ungeschlagen ist auch der TSV Königsbrunn. Nach zwei Unentschieden gegen Welden und in Anhausen wurde das Derby gegen den ASV Hiltenfingen gewonnen. Diesen guten Start gilt es nun am Sonntag beim TSV Pfersee zu untermauern. Der Gegner hat ebenso fünf Punkte auf dem Konto wie das Team von Spielertrainer Stefan Sailer und zuletzt 2:0 in Westheim gewonnen. Es ist also eine Partie auf Augenhöhe zu erwarten.

Noch gar nicht in die Gänge gekommen ist der Aufsteiger FC Kleinaitingen. Nach der Derbyniederlage im Eröffnungsspiel bei der SpVgg Lagerlechfeld wurden auch die folgenden Heimspiele gegen den Kissinger SC und gegen die TG Viktoria Augsburg verloren. Nun steht das schwere Auswärtsspiel beim TSV Zusmarshausen an, der seiner Favoritenrolle bisher abgesehen von der Auftaktniederlage gegen den FC Königsbrunn gerecht wurde. Das Spiel in Zusmarshausen wurde auf den kommenden Dienstag um 19 Uhr verlegt.

Die Spiele der Südvereine am Wochenende: