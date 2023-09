Seniorenfahrdienst um drei Jahre verlängert

Mehr als 300 Mal fuhr die Schwabmünchner Sozialstation im vergangenen Jahr für ältere Menschen aus Großaitingen.

Seit Juli 2016 fährt der Seniorenfahrdienst der Sozialstation Schwabmünchen auch für Seniorinnen und Senioren ab 70 Jahren sowie schwerbehinderte Menschen aus Großaitingen und seinen Ortsteilen. Der Service steht von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr zur Verfügung. Das Entgelt für die einfache Fahrt ist mit drei Euro seit 2014 unverändert. Es können alle Fahrtziele in den beteiligten Gemeinden Schwabmünchen, Hiltenfingen, Großaitingen und zusätzlich zum Ärztehaus Untermeitingen gebucht werden. Auch Rollstuhlfahrten und Begleitung in die Arztpraxis sind möglich. Die Gemeinde Großaitingen bezuschusst den Seniorenfahrdienst mit 50 Cent pro Einwohner, das sind bei etwa 5.400 Einwohnern rund 2.700 Euro jährlich.

Die meisten Fahrten führen zum Arzt

Nachdem der Dienst anfangs etwas schleppend angenommen wurde, steigerten sich die jährlichen Fahrten kontinuierlich auf 190 im Jahr 2018 und 212 in 2019. Die Kontaktbeschränkungen im Coronajahr 2020 führten zu einem Rückgang auf 156 Fahrten. Nach den Lockerungen stieg die Inanspruchnahme auf den bisherigen Rekord von 332 im Jahr 2021 und im vergangenen Jahr 2022 wurde der Fahrdienst 302 Mal gerufen. Damit haben die Fahrten aus Großaitingen einen Anteil von zehn Prozent an den knapp 3.400 Fahrten des gesamten Gebiets. Die weitaus häufigsten Fahrten führten zu Arzt- und Therapiepraxen (63 Prozent), gefolgt von Friseurbesuchen (10 Prozent), Einkäufen (7 Prozent) und sonstigen Anlässen mit zusammen etwa 20 Prozent. Diese Fakten überzeugten den Gemeinderat zur einstimmigen Verlängerung des Seniorenfahrdienstes um drei weitere Jahre bis Juni 2026. Dieser Verlängerung haben kürzlich auch die Stadt Schwabmünchen und die Gemeinde Hiltenfingen zugestimmt.

Windkraft: Abstand wird eingehalten

Ein weiteres Thema war die Stellungnahme als Nachbargemeinde zur Ausweisung von Konzentrationsflächen für Windenergieanlagen der Stadt Schwabmünchen. Das Gemeindegebiet Großaitingen wird hierbei unmittelbar von der Fläche südöstlich von Großaitingen und südwestlich von Reinhartshofen berührt. Dabei wurde ausnahmslos ein Abstand von mehr als 1.000 Metern zu den bestehenden Siedlungen eingehalten. Der Gemeinderat regt im Sinne der nachbarlichen Abstimmung an, bei den angrenzenden Konzentrationsflächen eine Rotor-In-Planung in Erwägung zu ziehen. Das heißt, dass die Rotorblätter nicht über die ausgewiesene Fläche hinausragen dürfen. Die Verwaltung wird beauftragt, bei der weitergehenden Abstimmung der jeweiligen Planungen auf die Thematik Windklau hinzuweisen. Im Übrigen hat der Gemeinderat keine Bedenken gegen die beabsichtigte sachliche Teilfortschreibung des Flächennutzungsplans der Stadt Schwabmünchen.

Bei den Bauanträgen wurde dem Anbau einer Balkonanlage an ein bestehendes Wohn- und Geschäftshaus in der Lindauer Straße und dem Neubau eines Einfamilienhauses in der Reinhartshofer Straße einstimmig das Einvernehmen erteilt. Ebenso einstimmig wurde die Richtlinie für Geldanlagen der Gemeinde beschlossen. Sie gilt für kurzfristige Geldanlagen bis zu drei Jahren nach dem Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit. Finanzielle Risiken sind zu minimieren und spekulative Finanzgeschäfte verboten. Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,6 Millionen Euro zur Finanzierung von Investitionen vorgesehen. Diese wird nun durch Auflösung des Bausparvertrags der Gemeinde bei der Landesbausparkasse und einer ertragbringenden Anlage in dieser Höhe realisiert.

Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 17. Oktober um 19.30 Uhr im Gemeindesaal an der Reinhartshofer Straße statt.