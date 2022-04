Neue Freizeitangebote für die Klosterlechfelder Jugend

Der Kreisjugendring fördert den Neustart der Jugendarbeit in Klosterlechfeld. Was den Jugendlichen alles geboten wird.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte der Kreisjugendring (KJR) seine Pläne zum Neustart der Jugendarbeit nach dem durch Corona bedingten Stillstand vor. Neben den Ferien- und Seminarprogrammen im Jugendhaus Reischenau in Dinkelscherben wurde ein neues Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle für Gruppen, Vereine und Schulklassen bei Zusmarshausen geschaffen.

In Klosterlechfeld gibt es Zuschüsse für Aktionen vor Ort

Aber es gibt auch Unterstützung durch Zuschüsse für niederschwellige Aktionen vor Ort. "Nachdem Kinder und Jugendliche in den letzten beiden Jahren stark zurückstecken mussten, soll nun alles getan werden, um in der Jugendarbeit wieder durchzustarten. Für gemeinsame Erlebnisse, Action und Abenteuer in der Gruppe, Veranstaltungen aller Art oder einfach wieder miteinander Zeit zu verbringen. Dafür gibt es nun finanzielle Unterstützung!", verkündeten Sabine Landau und Melanie Zacher zusammen mit dem KJR-Vorsitzenden Josef Falch. Mit Fördermitteln des Freistaats Bayern hat der Bayerische Jugendring eine Aktivierungskampagne gestartet, um junge Menschen aus der Isolation und Passivität heraus wieder für die Jugendarbeit vor Ort zu gewinnen. Für Projekte oder Veranstaltungen einer Jugendgruppe eines Mitgliedsverbandes des KJR können maximal 800 Euro, für andere bis zu 500 Euro, abhängig von der Teilnehmerzahl als Zuschuss gewährt werden. Die Veranstaltung muss bis zum 30. November durchgeführt werden. Zuschussanträge können online über die Homepage des Kreisjugendrings Augsburg gestellt werden. Über die Höhe der Zuwendung entscheidet ein Gremium mit verbindlicher Zusage, die Auszahlung erfolgt nach der Veranstaltung mit Verwendungsnachweis.

Begegnungsnachmittage mit Jugendlichen aus der Ukraine

Ganz aktuell bietet der Kreisjugendring Begegnungsnachmittage mit Jugendlichen aus der Ukraine unter dem Motto "Freilig sind wir da" an. Die Nachbarschaftshilfe "Wir daheim auf dem Lechfeld" veranstaltet bereits einen Willkommens-Kaffeenachmittag. Zur speziellen Situation in Klosterlechfeld sagte Melanie Zacher, dass der Jugendtreff im Sportheim im Herbst gut angelaufen sei, aber dann wegen Corona erst geschlossen und danach nur unter 2G-Bedingungen geöffnet werden musste. Nun soll der Jugendtreff wieder jeden Mittwoch von 17 bis 20 Uhr stattfinden. Der betreuende Sozialpädagoge Matthias Schäfer wird seine Tätigkeit ab Juni beenden, eine Nachfolgerin aus dem Kreisjugendring sei bereits gefunden.

Im Anschluss berichtete Franziska Hund als Referentin für Jugend und Familie des Gemeinderats über die Schulsozialarbeit an der Klosterlechfelder Grundschule. Kinder, Eltern und Lehrer der Offenen Ganztagsschule können sich zur Beratung an die Schulpsychologin Sandra Schmölzer wenden. Sie hält mit den Schülern regelmäßige Workshops zur Konfliktvermeidung und -bewältigung, auch mit Bildung eines Klassenrats ab. Abschließend gab Franziska Hund die Kinderwünsche zur Verbesserung des Schulhofes an die Gemeinderäte weiter.

