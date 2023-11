Königsbrunn

vor 23 Min.

Ampel-Wähler sollen in Königsbrunner Café künftig mehr zahlen

Plus 20 Prozent Aufschlag gibt es im Café Heimatglück in Königsbrunn künftig für Gäste, die Regierungsparteien gewählt haben. Das sagen die Betreiber.

Von Marco Keitel Artikel anhören Shape

Deutlich teurer könnte es im Café Heimatglück in Königsbrunn ab Januar für viele Gäste werden. Zumindest, für diejenigen, die sich dazu bekennen, SPD, Grüne oder FDP gewählt zu haben. Betreiber Karlfried Döbler schrieb Anfang der Woche auf dem Facebook-Account des Cafés, das er mit seiner Frau Anita betreibt: "Liebe Gäste, ab dem 1. Januar 2024 werden jedem Gast, der eine Ampel-Partei gewählt hat, 20 Prozent Aufschlag auf die Preise in der Karte verrechnet. Zudem wird von Januar bis April ein Heizkostenzuschuss von zwei Euro je angefangene Stunde berechnet. Ach ja: Impffanatiker dürfen draußen warten. Ich bitte um Euer Verständnis, ihr wolltet es ja so." So begründen die beiden diesen Beitrag.

Anita Döbler sagte am Dienstagabend im Telefonat mit der Redaktion: "Wenn sie mich fragen, ist das als deutliche Kritik gemeint." Ihr Mann gibt an, zu 100 Prozent hinter der Aussage zu stehen. Ein Grund für diese sei das Milliardenloch, das seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenpolitik im Haushalt klafft. Dazu komme, dass die Mehrwertsteuer für die Gastronomie nun wieder erhöht werde. Aufgrund der Pandemie war sie vorübergehend von 19 auf 7 Prozent gesenkt worden. Er sei AfD-Mitglied, sagt Döbler. Auch die Lkw-Maut und CO 2 -Steuer kritisiert er.

