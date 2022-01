Königsbrunn

vor 29 Min.

Entlang des Lochbachs bei Königsbrunn soll mehr Leben einkehren

Plus Am Lochbach bei Königsbrunn können Spaziergänger schon bald noch mehr Natur erleben. Bei Bauarbeiten am Ufer sind mehr Lebensräume für Tiere entstanden.

Von Adrian Bauer

Der Lärm der vielbefahrenen Lechstraße zwischen Königsbrunn und Mering verliert sich schon nach wenigen Metern im Gurgeln des Lochbachs und dem Rauschen der Bäume. Kein Wunder, dass viele Ausflügler von beiden Seiten des Lechs für einen Spaziergang hierher kommen. Auch wochentags trifft man immer wieder auf kleinere Gruppen, die nördlich und südlich der Staatsstraße auf den Wanderwegen durch den Auwald entlang des Lechs streifen. Die Stadt Augsburg will mit Bauarbeiten dazu beitragen, dass hier künftig auch wieder mehr Tierarten eine Heimat finden. Das freut auch die Naturschützer, die hoffen, dass die neuen Reviere im kommenden Frühjahr bezogen werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen