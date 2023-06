Landkreis Augsburg

17:00 Uhr

Eine Einbruchsmeldung nach der anderen: Gibt es einen Zusammenhang?

In der Region wurde in den vergangenen Tagen viel eingebrochen. Ziele der Täter waren unter anderem eine Gärtnerei, mehrere Vereinsheime und eine Waschanlage.

Plus Einbrüche in der Region häufen sich. Eine Einschätzung der Polizei und wie man sich schützen kann.

Von Jana Korczikowski

In den vergangenen Tagen häuften sich Meldungen von Einbrüchen in der Region. Das bestätigt der stellvertretende Polizeichef in Bobingen, Tobias Kellermann. "Unser Einbruchsachbearbeiter hat auf jeden Fall viel zu tun." Betroffen ist aber nicht nur der Bereich der Bobinger Polizei.

Gleich mehrmals wurden Vereinsheime zum Zielobjekt der Einbrecher. Unbekannte haben das Clubheim des Golfclubs Leitershofen in der Nacht auf Samstag heimgesucht und einen niedrigen vierstelligen Betrag erbeutet. Etwa genauso viel Beute machten Unbekannte in der Nacht auf Montag bei den Einbrüchen in zwei Gebäude des Golfclubs Augsburg in Burgwalden. In der Nacht auf Sonntag ist in das Vereinsheim des SSV Margertshausen eingebrochen worden, den Dieben fiel allerdings nur ein geringer zweistelliger Geldbetrag in die Hände.

