Landkreis Augsburg

24.04.2023

Platzregen und Blitzeinschlag: War das ein Sommergewitter im April?

Plus Am Sonntag zog eine Gewitterfront über das Augsburger Land, in Langenneufnach schlug ein Blitz sogar in ein Haus ein. Wie ein Meteorologe die Situation einschätzt.

Dass das Wetter im April macht, was es will, ist landläufig bekannt. Und trotzdem kam das Gewitter am Sonntagabend für viele im Augsburger Land unerwartet. Binnen kurzer Zeit zog der Himmel zu und es fegte eine Front aus Blitz, Donner und Platzregen über die Region.

Zwischen 19 und 19.30 Uhr schlug in einem Anwesen im Westen der Gemeinde Langenneufnach der Blitz ein. Klemens Dempf, der Vermieter des Wohnhauses, ist immer noch fassungslos und berichtet, dass dadurch massive Schäden entstanden sind. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Erleichtert ist Dempf allerdings darüber, dass die Bewohner des Hauses unverletzt blieben. Da sie momentan nicht mehr dort wohnen können, sind sie vorübergehend ausgezogen.

