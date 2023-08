Landkreis Augsburg

Rückkauf: Wenn das Bauen zu teuer wird

Plus Viele Menschen können sich den Traum vom Haus nicht mehr leisten. Problematisch wird es, wenn die Pflicht besteht, innerhalb einer gesetzten Frist zu bauen.

Von Jana Korczikowski, Marco Keitel

Bauen wird immer teurer. Gestiegene Kosten für Rohstoffe und Handwerker bringen viele angehende Bauherren dazu, ihr Vorhaben zu hinterfragen. Nicht jeder kann es aber einfach auf Eis legen, weil es oft Fristen einzuhalten gilt. In vielen Gemeinden und Städten im Landkreis Augsburg gibt es etwa einen Bauzwang.

Mit dem Grundstückskauf haben sich die potenziellen Bauherren verpflichtet, in einem gewissen Zeitraum entweder mit dem Bau zu beginnen oder ein Gebäude fertigzustellen. In der Regel beträgt die Frist zwischen drei und zehn Jahren. In manchen Fällen geht das Grundstück danach zurück an die Gemeinde. Langenneufnach hat jüngst ein Grundstück zurückgekauft. Ein Einzelfall?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

