Überlastete Kinderärzte: Manche Schulen setzen Attestpflicht teilweise aus

Plus In den Kinderarztpraxen im Augsburger Land sind die Wartezimmer voll. Wie Schulen darauf reagieren und wann Kinder zum Arzt sollten.

Die Nase läuft, der Hals kratzt und die Glieder sind schwer – unter diesen Symptomen leiden momentan viele Menschen im Augsburger Land. Besonders viele Kinder liegen zurzeit krank im Bett. Das treibt Kinderärzte an ihre Belastungsgrenze. Um den Patientenandrang zu reduzieren, bittet der Berufsverband der Kinderärzte die Schulen sogar, die Attestpflicht auszusetzen.