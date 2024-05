Unbekannte beschmieren mehrere Wände mit Farbe

In Untermeitingen, Großaitingen und Schwabmünchen entstand in den vergangenen Tagen ein Schaden durch Farbschmierereien. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterließen Unbekannte am Freitag und Samstag in Untermeitingen, Großaitingen und Schwabmünchen.

In der Nacht auf Samstag wurde ein Toilettenhäuschen in Untermeitingen an den Innenwänden mit roter und schwarzer Farbe besprüht und auf einem Spielplatz ein Klettergerüst mit einem Schriftzug beschmiert. In Großaitingen wurde die Fassade eines Supermarktes mit Farbe besprüht. In Schwabmünchen beschädigten Unbekannte die Innenwände eines Sanitärgebäudes im Luitpoldpark mit roter und schwarzer Farbe.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen: Hinweise können direkt an die Polizei Schwabmünchen oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden. (AZ)