Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Wie junge Menschen aus dem Landkreis Augsburg zur Wehrpflicht stehen

Plus Im Augenblick wird über ein allgemeines Pflichtjahr diskutiert. Kann das der Bundeswehr und, wie früher, auch sozialen Einrichtungen helfen?

Von Jennifer Kopka

Soll in Deutschland wieder die Wehrpflicht eingeführt werden? Verteidigungsminister Boris Pistorius will bis zum 1. April verschiedene Möglichkeiten prüfen. Junge Menschen und soziale Verbände blicken im Augsburger Land unterschiedlich auf ein mögliches Pflichtjahr.

Schüler bei der Jobbörse in Neusäß geteilter Meinung

„Ein Pflichtjahr würde mich ein Jahr Zeit kosten. Ich will Verkäufer werden, das steht jetzt schon fest“, sagt beispielsweise ein 20-jähriger Berufsschüler aus Wehringen, der jüngst die Job-Info-Börse in Neusäß besucht hat. Offen gegenüber einem allgemeinen Pflichtjahr ist ein 14-jähriger Schüler aus Neusäß. Er will vielleicht selbst zur Bundeswehr und sagt: „Jugendliche könnten mehr über das Leben erfahren und sich weiterentwickeln.“ Ein Berufsschüler aus Neusäß, der später Schreiner werden will, meint: „Es sollte freiwillig bleiben. Ich finde nicht gut, wenn man hin muss, obwohl man nicht mag.“

