Macht das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung?

Der letzte Spieltag in diesem Jahr steht in der Kreis-, A- und B-Klasse an – ob er überhaupt stattfindet, entscheidet der Wettergott.

Einmal laufen wir noch auf – heissa dann ist Winterpause. Vielleicht läuft aber gar nichts mehr, so wie am vergangenen Spieltag, als der ergiebige Regen zahlreiche Spiele verhinderte. Auch für das kommende Wochenende sieht es wettertechnisch nicht besonders fußballfreundlich aus. Es ist also fraglich, ob überhaupt noch gespielt wird. So wird sich dann der ein oder andere Spieler denken: „Bei so einem Wetter kann ich meine Couch unmöglich alleine lassen“.

Kreisklasse Augsburg Süd: Nur drei Spiele fanden in der Kreisklasse statt und hier spielten die drei Erstplatzierten durchwegs erfolgreich. Tabellenführer Schwabegg mühte sich auf schwierigem Geläuf und gemeinem Wind gegen Untermeitingen zu einem 2:1, was aber deutlich dem Chancenfrevel des SVS zuzurechnen war. Hier sollte die Truppe von Wolfgang Missenhardt recht zügig wieder ihr Zielrohr justieren, denn im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten TSV Bobingen wird die Aufgabe doch um einiges schwerer. Die Landesligareserve aus Bobingen zeigte gegen den FSV Wehringen ein ähnliches Bild und gewann ebenfalls knapp mit 3:2. Das Hinspiel entschied übrigens der SVS deutlich mit 4:1 für sich.

Deutlicher und in der Höhe auch verdient gewann Walkertshofen gegen Hurlach mit 3:0 und bleibt somit Verfolger Nummer eins hinter Schwabegg. Walkertshofen muss zum Abschluss in Inningen antreten. Hier treffen das sechststärkste Heimteam und die vierstärkste Auswärtsmannschaft aufeinander. Vielleicht kann sich dann die Staudenelf für die 0:1-Schlappe aus dem Hinspiel revanchieren. Bereits am Samstag gastiert der TSV Haunstetten beim VfL Kaufering und würde hier gerne seinen Aufwärtstrend weiter fortsetzen. In Margertshausen geht der TSV Göggingen an den Start und könnte bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage von Untermeitingen die berühmte rote Laterne an die Lechfelder abgeben. Dem SSV würden drei Punkte ebenfalls guttun, um sich ein sicheres Polster nach unten zu verschaffen.

Dreizehn Punkte trennen den SV Untermeitingen vom SV Bergheim oder in Tabellenplätze ausgedrückt, trifft hier der Vorletzte auf den Fünften. Ähnlich deutlich war das Ergebnis im Hinspiel, als Bergheim den SVU mit 6:0 verprügelte. Daher spricht auch diesmal alles für einen Bergheimer Sieg. Zu guter Letzt empfängt der SV Hurlach noch den FSV Wehringen. Wenn Wehringen ein bisschen positive Energie aus den letzten Heimspielen mitnehmen könnte, dann wäre bei den derzeit arg schwächelnden Oberbayern wichtige Punkte möglich. Bereits am Adventskranz sitzt der spielfreie FSV Großaitingen.

A-Klasse Augsburg Süd: Nur zwei Spiele konnten in der A-Klasse durchgeführt werden. Fischach gelang bei Türkgücü der dritte Sieg in Folge und man ist im breiten Mittelfeld zurück. Tabellenführer Lagerlechfeld gewann sicher 3:1 gegen Schlusslicht Inningen. Am kommenden Spieltag treffen nun die beiden siegreichen Teams von Fischach und Lagerlechfeld aufeinander. Der derzeitige Vize aus Langerringen ist deutlich favorisiert in Inningen, ebenso wie der FC Königsbrunn in Mickhausen. In Gessertshausen tritt der SV Reinhartshausen an, der im Hinspiel eine deutliche 1:5-Niederlage einstecken musste. Klosterlechfeld empfängt den Aufsteiger aus Schwabegg und könnte sich mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Lila-Weißen, die momentan den dritten Platz belegen, heranpirschen. Bereits am Samstag fährt der SSV Bobingen zum TSV Königsbrunn, gegen den Anfang Oktober mit 3:1 der letzte Sieg gelang. Das Spiel des TSV Schwabmünchen gegen Türkgügü Königsbrunn wurde bereits auf den 16. März 2024 verschoben.

B-Klasse Augsburg Süd: Deutlich gewann der PSV Augsburg gegen die SG Fischach/Margertshausen mit 5:0 und festigte seine Tabellenführung, da die SG Langenneufnach/Walkertshofen zu Hause gegen Obermeitingen mit 0:3 verlor. Bergheim gewann im Untergeschoss der Liga mit 2:1 gegen Gessertshausen und schob sich auf Rang neun. Bereits am Freitagabend empfängt die SG Fischach die SpVgg Lagerlechfeld und hätte bei einem Sieg die Chance, den letzten Tabellenplatz zu verlassen. Der TSV Straßberg hat den mächtigen Tabellenführer aus Augsburg zu Gast und es riecht förmlich nach einem torreichen Match. Türk Bobingen wird alles tun, um mit einem Sieg gegen Bergheim weiter Druck auf die zweitplatzierte SG Stauden auszuüben, die beim FC Kleinaitingen antreten muss. Zu einem oberbayerischen Derby kommt es in Obermeitingen, wo die Dritte des VfL Kaufering zu Gast ist. Zudem fährt der ASV Hiltenfingen nach Klosterlechfeld und Großaitingen nach Gessertshausen, um Punkte mit nach Hause zu bringen. Für den 1. Dezember wäre dann noch die Nachholpartie zwischen der SG Fischach/Margertshausen gegen Kaufering angesetzt.