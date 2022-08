82-Jähriger fährt in Mittelneufnach gegen Hauswand und stirbt

Tödlicher Unfall in Mittelneufnach: Ein 82-jähriger Autofahrer kam von der Schwabmünchner Straße ab und krachte gegen eine Hauswand. Er starb noch vor Ort.

In der Gemeinde Mittelneufnach hat sich am späten Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem ein 82-jähriger Mann ums Leben gekommen ist. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Schwabmünchner Straße mit seinem Auto unterwegs. Ohne Fremdbeteiligung kam er wohl etwa um 17.10 Uhr von der Fahrbahn ab und krachte mit seinem Fahrzeug frontal in eine Hauswand hinein.

Das Gebäude befindet sich in der Brunnenstraße – einer Seitenstraße der Schwabmünchner Straße. Der 82-Jährige wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch vor Ort starb. Ein Gutachter machte sich nach Angaben der Polizei ein Bild vom Unfallort. Genaue Erkenntnisse lagen aber am Mittwochabend noch nicht vor und werden erst in den kommenden Tagen erwartet. Der Aufprall hat an dem Haus deutliche Spuren hinterlassen. (AZ)