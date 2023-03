Gemeinderat sagt Ja zur mobilen Kinder- und Jugendarbeit

Oberottmarshauser Gemeinderat beschließt eine Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring im interkommunalen Verbund.

Nach der Gemeinde Großaitingen hat sich nun auch der Oberottmarshauser Gemeinderat mit der Einführung einer mobilen Kinder- und Jugendarbeit im Verbund der Verwaltungsgemeinschaft und der Gemeinde Wehringen ausführlich befasst. Bei der jüngsten Sitzung stellten Sabine Landau und Melanie Zacher den Kreisjugendring (KJR) Augsburg mit all seinen Angeboten für die Jugendarbeit vor.

Als eigenständiger Verband sei der KJR die jugendpolitische Interessenvertretung, bilde Jugendleiterinnen und Jugendleiter aus und biete Ferienprogramme oder Aufenthalte im Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle an. In vielen Gemeinden des Landkreises ist der Kreisjugendring bereits fest verankert. So gibt es das Jugendzentrum "Matrix" in Königsbrunn oder die mobile Kinder- und Jugendarbeit Lechfeld mit festen Häusern in Graben und Untermeitingen oder dem Treffpunkt im Sportheim Klosterlechfeld.

"Nur der Bereich Großaitingen mit Kleinaitingen, Oberottmarshausen und Wehringen ist noch ein weißer Fleck", sagte die Geschäftsführerin Sabine Landau. Für diesen Bereich könne der Kreisjugendring eine mobile Kinder- und Jugendarbeit anbieten. "Bei der Größe dieser vier Gemeinden halte ich eine Vollzeitstelle und eine halbe Stelle für Sozialpädagogen für angemessen“, sagte die pädagogische Leiterin Melanie Zacher. Der Vorteil von eineinhalb Stellen liege auch in der gegenseitigen Vertretung, um Ausfallzeiten aufzufangen.

KJR möchte freiwillige Angebote für Jugendliche anbieten

Die Sozialpädagogen würden anfangs mobil an den Jugendtreffpunkten arbeiten. "Aber sehr bald wird wie überall der Wunsch nach Jugendräumen aufkommen", sagte Zacher. So solle eine konstante Anlaufstelle entstehen und darüber hinaus feste Veranstaltungen für Jugendliche und eine jährliche Jungbürgerversammlung durchgeführt werden. Die Angebote sind für die Jugendlichen völlig freiwillig ohne Mitgliedszwang. Der Kreisjugendring unterstütze die örtlichen Vereine und sei keine Konkurrenz zu ihnen.

Die Kosten für eine Vollzeitstelle zuzüglich der Verwaltungs- und Sachkosten des Kreisjugendrings liegen nach den bisherigen Tarifbedingungen zwischen 67.000 und 73.000 Euro pro Jahr. Die Personalentscheidungen werden mit den Vertretern der beauftragenden Gemeinden getroffen. Diese werden regelmäßig über die Kinder- und Jugendarbeit in ihrem Ort informiert. Der Gemeinderat sprach sich bei nur einer Gegenstimme für einen Trägervertrag mit dem Kreisjugendring zur mobilen Kinder- und Jugendarbeit für drei Jahre im Verbund mit Großaitingen, Kleinaitingen und Wehringen aus.

Jahresrechnung 2021 wurde abgesegnet



Hans Werner Schmitt (Freie Wähler) stellte als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses die Prüfung der Jahresrechnung 2021 vor. Nachträglich wurden die notwendigen Haushaltsüberschreitungen von rund 700.000 Euro, davon etwa 600.000 Euro Zuführung zu den Rücklagen, vom Gremium genehmigt und die Jahresrechnung auf rund 10,7 Millionen Euro festgestellt.

Die Aktion "Saubere Fluren" des Vereins für Gartenbau und Landespflege findet am Samstag, 25. März, statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrplatz. Helfer sollen Warnwesten anziehen, als Dankeschön sind sie zu einer anschließenden Brotzeit eingeladen.