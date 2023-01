Improtheater: Jedes Stück ist eine Uraufführung

Seit drei Monaten zieht das Improvisationstheater Schwabmünchen Freunde dieser Theaterform an die Fuggerstraße. Was dort passiert und warum es für nahezu jeden geeignet ist.

„Fünf, vier, drei, zwei, eins, los!“, zählen die Anwesenden runter, eine Schauspielerin legt Holz auf einen imaginären Stapel. Der Mitspieler soll das Holz sägen, aber er hat keine Hände. Der Ort: Das Foyer vor dem Schwabmünchener Kulturbüro an der Fuggerstraße. Dort hat das Schwabmünchner Improvisationstheater (Impro) die Eingangshalle zur Theaterbühne gewandelt.

In mehreren kurzen Spielszenen, die vom Veranstalter Raphael Wieser eingeführt werden, üben sich sieben Laienschauspieler in der Kunst dieser Theaterform. Sie kommen nicht nur aus Schwabmünchen, sogar Spieler aus Illertissen oder Pfaffenhofen habe die Anreise auf sich genommen, um sich hier ihrem Hobby widmen zu können. Szenen, wie einem Einhorn in der Glitzergalaxie, ein Prediger, der erkennt, dass die Hölle zufriert oder ein Friseur mit seinem sprechenden Stuhl, entstehen durch Vorgaben (Inspirationen) der zuschauenden Spieler.

„Einfach drauf einlassen, Grenzen überschreiten, offen sein, nicht verkopfen, neugierig und spontan reagieren“, empfiehlt Veranstalter und Coach des Schwabmünchner Improtheaters Raphael Wieser. Der 33-jährige in Bobingen geborene und Schmiechen aufgewachsene Sozialpädagoge hat seit seiner Kinderzeit einen Bezug zum Theater. 2015 lernte er in Frankfurt das Improtheater näher kennen. „Ich kannte diese Theaterform ursprünglich nur aus US-amerikanischen Fernsehproduktionen und wollte es einfach selbst kennenlernen. Nach anfänglichem Reinschnuppern umfasste mich schnell die Magie des Spiels. Auf zahlreichen Workshops lernte ich sehr viel dazu“ sagt der in Bobingen geborene Wieser.

Aus dem Nichts etwas "Wundervolles" schaffen"

Mehrjährige Erfahrungen als Schauspieler in verschiedenen Gruppen, darunter auch mehrsprachige Projekte, hätten ihn weiter geformt. Dabei hätten ihn jedoch die hohen Preise für die Workshops und die zum Teil fehlende Anleitung bei den Theatergruppen gestört. „Die Kunst aus dem Nichts etwas Wundervolles zu erschaffen, hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Improtheater ist etwas für jedermann. Da darf der Preis keine Rolle spielen. Nach meiner Rückkehr in heimatliche Gefilde ist die Idee des Improtheaters hier in Schwabmünchen entstanden“, blickt er zurück. Wichtig dabei sei ihm das preislich niederschwellige Angebot für die Gruppe mit aktivem Coaching gewesen, berichtet er weiter. Auf der Suche nach einer Räumlichkeit habe er nach Kontakt mit Doris Hafner, Leiterin des hiesigen Kulturbüros, relativ schnell das Foyer im Nebengebäude zum Rathaus definieren können. „Ich bin glücklich über den Platz, da er die Möglichkeit bietet, bis zu zehn Mitspielern eine Bühne zu bieten. Mehr möchte ich derzeit nicht gleichzeitig aufnehmen, da jeder genügend Zeit zum Spielen haben soll“, fährt er fort. Durch wechselnde Teilnehmer bei den Workshops könnten jedoch viele Interessenten die Eigenarten des Improtheaters kennenlernen, so Wieser.

Keiner macht Fehler - es gibt keine Fehler

Derzeit veranstaltet Wieser an jedem Donnerstag von 19 bis 21 Uhr Workshops. „Ich biete den Teilnehmern vom Impro Starter über Impro Emotionen, Impro Charaktere bis zum Impro Jam. Die Workshops bauen nicht aufeinander auf, ein Einstieg ist jederzeit möglich“, sagt er unter Zustimmung von zwei Schauspielern, die beim "Impro-Jam" zum ersten Mal dabei waren. „Wir haben uns sofort wohl gefühlt, die Art des Coachings und das Gefühl, einfach dazu zu gehören, sind beeindruckend“, sagt eine Teilnehmerin, die ihre Impro-Premiere beging. Ein Anfänger, anfangs etwas unsicher, verlor recht zügig seine Scheu und war häufig einer der Akteure, sei es in der Rolle als Stuhl, Prediger oder reimender Handwerker. „Die kurzen Szenen haben mich geistig aufgeweckt und meine Gedanken fühlen sich frischer an; einfach eine tolle Erfahrung“, drückt der 61-jährige Schwabmünchner seine Gefühle aus und fügt hinzu, dass es sich befreiend anfühle, in einer Umgebung zu agieren, in der es nahezu keine Fehler gäbe.

Wieser plant derzeit größere Veranstaltungen, wie die „Offene Bühne Schwabmünchen“, die am 11. Februar 2023 im Schwabmünchner Jugendkulturzentrum „u-turn“ stattfindet. Interessierte am Improtheater Schwabmünchen können sich unter www.improtheater-schwabmuenchen.de oder E-Mail kontakt@improtheater-schwabmuenchen.de weitere Informationen einholen.