Kutschenturnier in Mickhausen: Das wäre beinahe schief gegangen

Das zwölfte Kutschenturnier an der Herrgottsruhkapelle wird nach dem Unwetter zu dem gewohnt schönen Ereignis.

Beinahe hätte es nicht geklappt mit dem zwölften Kutschenturnier an der Herrgottsruhkapelle in Mickhausen. Aber kurz vor dem Auftakt wendete sich doch noch alles zum Guten und die besondere Veranstaltung würde zum gewohnt schönen Ereignis.

Innerlich hatte sich Harald Forster, der Veranstalter des Kutschenturniers an der Herrgottsruh schon damit abgefunden, dass seine Veranstaltung in diesem Jahr mal wieder ausfallen muss. Allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen des heftigen Unwetters vor wenigen Tagen. "Da heroben hat es ausgeschaut wie nach dem Krieg", erzählte Forster, der Pächter der Anlage. "Bäume lagen kreuz und quer, Blätter, Äste. Die Kapelle war beschädigt, der Turm runtergerissen. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass wir das Turnier durchziehen können."

Doch die Vorsitzende des Herrgottsruh-Fördervereins, Margit Vogel, mit ihrer bekannt zuversichtlichen Art richtete ihn bei den Krisensitzungen immer wieder auf. Ein riesiges Helferteam wurde organisiert, alle Schäden auf dem Platz beseitigt. Jetzt waren nur noch die nassen Wiesenparkplätze das Problem. Doch am Abend zuvor waren sie soweit abgetrocknet, dass sie befahren werden konnten. Dem Turnier stand nichts mehr im Wege.

Am Sonntag schien dann auch pünktlich die Sonne und es wurde ein herrlicher Sporttag. 39 Kutschenteams waren angetreten, zehn weniger als im vergangenen Jahr. „Damals gab es Ausfälle wegen Schwangerschaft, wegen Unwetterschäden, wegen zeitlicher Probleme“, so Forster, der sich über die Anwesenden freute.

An den schwierigen Hindernissen müssen die Fahrer viel Geschick beim Lenken ihrer Pferde beweisen. Foto: Reinhold Radloff

17 Hindernisse hatte er auch beim zwölften Turnier aufgebaut: enge Durchfahrten, eine Birkenallee, eine angedeutete Brücke, den gefürchteten Wassergraben und mehr. "Da fehlerfrei durchzukommen, braucht viel fahrerisches Geschick und gut eingefahrene Pferde", so der Veranstalter, ein ausgewiesener und geschätzter Fachmann in Sachen Kutschenfahren seit Jahrzehnten. Jahr für Jahr schreibt er das Turnier an der Herrgottsruh als Privatveranstaltung aus, offen für alle, die mitfahren wollen, Anfänger, geübte, Könner, Asse. "Wir nehmen absichtlich nicht über die Deutsche Reiterlichen Vereinigung mit ins Boot, da wir sonst zu hohe Kosten und Auflagen hätten, die wir nicht erfüllen können und wollen."

Kopfbedeckung ist Vorschrift beim Mickhauser Kutschenturnier

Dann fuhren sie ein, die Pferde, die Kutschen, die Besatzungen, alle etwa aus bis zu 40 Kilometer Umkreis von Mickhausen. Pferde aller Größen, vom Mini-Schettlander bis zum riesigen Kaltblut, Kutschen vom Rennsulki bis zum eleganten Doktorwagen, die Besatzung von lässig sportlich bis elegant gekleidet in Dirndl und mit Schlips und Kragen. Bei allen Unterschieden war eines gleich: die Kopfbedeckung, denn die ist Vorschrift.

Und auch im Hinderniskurs waren die Unterschiede groß: Manche fuhren ganz gemütlich und auf Sicherheit, andere ließen sich vom rennsportlichen Gedanken leiten und jagten so schnell es ging durch die Hindernisse. Denn am Ende entschied über Sieg und Niederlage die gefahrene Zeit einschließlich der Fehlerquote. Viel Applaus von den Hunderten von Zuschauern gab es für alle, die sich dem Wettbewerb stellten, besonders viel für die Wenigen, die die Fahrt durch den Wassergraben wagten, der für die Pferde eine ganz besondere Herausforderung darstellt.

Die beiden Cheforganisatoren: Margit Vogel und Harald Forster. Foto: Reinhold Radloff

Die Zuschauer kamen nicht nur wegen des Wettbewerbs, sondern auch, weil sie helfen wollten. Das Unwetter hatte die erst vor wenigen Jahre frisch renovierte Herrgottsruhkapelle stark beschädigt. Ihr Förderverein hat sich zur Aufgabe gesetzt, den vorherigen gepflegten Zustand wiederherzustellen und benötigt dafür Geld. Das kommt unter anderem aus den Verpflegungs-Einnahmenaus des Turniers, das ausschließlich mit Eigenleistung durch ein riesiges Helferteam auf die Beine gestellt wurde.

Am Ende freuten sich Margit Vogel und Harald Forster, dass alles perfekt verlaufen war und kündigten das nächste Kutschenturnier schon mal für den ersten Sonntag im September 2024 an.

