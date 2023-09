Söder im Bierzelt: Gut gelaunt und trotzdem immer wieder ernst

Über 2000 Menschen wollen den Ministerpräsidenten in Schwabmünchen erleben. In seiner Wahlkampfrede wird er auch privat.

Den Landkreis kennt er nach diesem Wahlkampf gut: Vor wenigen Wochen war Ministerpräsident Markus Söder ganz im Norden. Jetzt sprach er im Süden. Im Festzelt in Schwabmünchen zeigte sich der Ministerpräsident nahbar. Neben politischem Gepolter hörten die über 2000 Gäste des CSU-Kreisverbands auch Privates.

12 Bilder Ministerpräsident Markus Söder im Festzelt in Schwabmünchen Foto: Marcus Merk

Im Licht der Kameras bahnte sich Söder seinen Weg durch das volle Festzelt. Unzählige Hände musste er schütteln und Selfie-Wünsche erfüllen, während die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen den Bayerischen Defiliermarsch spielte. An der Bühne angekommen, durfte Söder eine kurze Pause einlegen: eine Brotzeitplatte neben Bobingens Bürgermeister Klaus Förster und dem Europaabgeordneten Markus Ferber. Statt deftiger Hausmannskost dann Pikantes auf der Bühne: "In jedem bayerischen Dorf steckt mehr Verstand als in manchem Berliner Schicki-Micki-Viertel." Neu war Söders markige Feststellung nicht. Sie gehört mittlerweile zum Bierzelt-Repertoire des Spitzenpolitikers, der eine Stunde mal gut gelaunt und locker und mal ernst unterschiedliche Themen anriss.

Schelte erhielt die Ampel-Regierung in Berlin, den Grünen zeigte Söder mehrfach die Rote Karte. Auch Klima-Kleber kamen nicht gut weg. Sie sollten lieber arbeiten statt kleben, sagte Söder, der dafür Applaus erntete. Hart ging er mit der AfD ins Gericht. Über seinen Kollegen Hubert Aiwanger von den Freien Wählern und die Flugblatt-Affäre verlor er kein Wort.

Ministerpräsident Markus Söder trug sich nach seinem Bierzelt-Auftritt ins Goldene Buch der Stadt Schwabmünchen ein. Foto: Christian Kruppe

Mit Humor und einem Augenzwinkern

Dass Söder Humor besitzt, ließ er in seiner einstündigen Wahlkampfrede immer wieder aufblitzen. Gleich zu Beginn berichtete er, dass er Markus Ferber seit 30 Jahren kennt. Die Europapolitik habe ihn in dieser Zeit aber offenbar schneller ergrauen lassen. Landrat Sailer lobte er als "außerordentlich stark", Altlandrat Karl Vogele als "schlau und gewitzt". In München habe früher jeder Respekt vor Vogeles Cleverness gehabt, weil er immer wieder geschickt Geld in den Landkreis gezogen habe. Die CSU-Kreisvorsitzende Carolina Trautner bezeichnet Söder als "loyalste und anständigste" Weggefährtin. 2020 hatte er sie ins Kabinett geholt und zur Sozialministerin gemacht. Zwei Jahre danach musste sie ihren Posten aber wieder räumen.

Herz fürs Handwerk, aber kein Talent

Der Ministerpräsident plauderte auch aus dem Nähkästchen, als er auf die Bildungspolitik zu sprechen kam. Sein Vater, ein Maurer mit einem "gut strukturierten Empathie-Verständnis", habe einmal zu ihm gesagt, er besitze zwei linke Hände, dafür aber ein "großes Mundwerk", was ihn bestens zum Pfarrer oder Politiker geeignet mache. In seinem Zimmer hatte sich Söder früher ein großes Plakat von Franz-Josef-Strauß aufgehängt. Doch bei diesem Anblick sei es nicht gerade einfach gewesen, später das weibliche Geschlecht zum Bleiben zu überreden. Söder erinnerte sich außerdem daran, wie die Amerikaner ihn während der Sicherheitskonferenz immer wieder „Mister President“ genannt hätten, weil ihnen der "Ministerpräsident" nicht recht über die Lippen gehen wollte.

Lesen Sie dazu auch

Maßkrug aus Schokolade

Als Erinnerung an seinen Besuch in Schwabmünchen erhielt Söder einen Maßkrug ganz aus Schokolade. Ein Gastgeschenk hatte er nicht dabei. Auch nicht den Baum, den er bei seinem Landkreis-Besuch im Mai versprochen hatte. Damals stellte Söder im Meitinger Ortsteil Waltershofen eine neuartige Lärmschutzwand vor. Sie trägt Fotovoltaik-Module und erzeugt Strom für 30 Haushalte. Rund eine Million Euro wurden verbaut. Mit dem Bau der neuen Lärmschutzwand war allerdings ein radikaler Kahlschlag verbunden, den die Anlieger so nicht erwartet hatten. Einer Anwohnerin versprach Söder, dass er sie nochmals besuchen und einen Baum pflanzen werde.

Einige Wochen später besuchte Söder erneut den Landkreis: Er sprach auf der Festwoche in Thierhaupten. Er versorgte sein Publikum wie in Schwabmünchen mit amüsanten Anekdoten und klaren politischen Botschaften, ohne jedoch ins Derbe abzugleiten.