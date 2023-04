Schweres Auswärtsspiel für SV Türkgücü Königsbrunn

Nach dem Sieg in Ziemetshausen muss der SV Türkgücü Königsbrunn zum Tabellendritten SV Cosmos Aystetten.

Im zweiten Auswärtsspiel nacheinander steht dem SV Türkgücü Königsbrunn der schwere Gang zum Tabellendritten SV Cosmos Aystetten bevor. Mit dem Sieg am vergangenen Sonntag beim abstiegsbedrohten TSV Ziemetshausen hat sich das Team von Trainer Helmut "Bobby" Riedl etwas Luft verschafft. Denn zuvor gab es beim 0:10 in Oberstdorf und im Heimspiel gegen den Nachbarn TSV Haunstetten mit 1:2 schmerzliche Niederlagen. In Ziemetshausen hat das ersatzgeschwächte Team aber eine starke Energieleistung gezeigt. Darauf hofft Riedl nun auch beim hochkarätigen Gegner in Aystetten.

Die Verletzungssorgen reißen aber nicht ab. Der Pechvogel des Spiels in Ziemetshausen, Marco Boyer, wird mit Sicherheit ausfallen. Er kam nach längerer Abwesenheit in der 43. Minute in die Partie und trat kurz nach der Pause in ein Loch und sein Knöchel schwoll gleich dick an. So dauerte sein Comeback gerade mal acht Minuten. Auch Kerem Cakin, Serdal Aydoan und Kaan Dogan müssen Verletzungen auskurieren und dürften bis zum Sonntag nicht fit werden. Zudem fehlt Admir Omerbegovic, weil er nach Bosnien verreist ist und Egor Keller ist noch erkältet. Positive Nachrichten gab es von Haris Keranovic, der nach seiner Verletzung am Mittwoch wieder mittrainieren konnte und von Kapitän Burak Tok, der wieder aus seinem Kurzurlaub zurück ist. Jedenfalls wird es für Riedl schwierig, eine schlagkräftige Elf aufzustellen und er wird wohl wieder nur zwei Auswechselmöglichkeiten auf der Bank haben. Denn die zweite Mannschaft hat am Sonntag auch ein Heimspiel in der A-Klasse.

Hoffnung schöpft Riedl aus der starken Leistung seines Teams vor allem in der zweiten Halbzeit in Ziemetshausen und daraus, dass dieser Sieg die Mannschaft motiviert hat. Schließlich hat auch der TSV Haunstetten am vergangenen Sonntag den Aystettern mit 0:0 einen Punkt abgeknöpft. Der SV Cosmos hat durchaus noch Aufstiegsambitionen bei nur einem Punkt Rückstand auf die führenden SV Egg und TSV Bobingen. Vor der Nullnummer in Haunstetten gab es drei überzeugende Siege gegen Bad Grönenbach, Thalhofen und Oberstdorf.

Die bisherigen Begegnungen mit dem SV Cosmos Aystetten wecken keine guten Erinnerungen bei den Spielern des SV Türkgücü. Das Hinspiel wurde hoch mit 1:6 verloren und im Vorjahr gab es eine knappe 1:2-Niederlage, als beide noch um Platz zwei kämpften. Nun hofft Trainer Riedl darauf, dass sein Team dem favorisierten Gegner Paroli bieten und eine Überraschung schaffen kann. Viel wird davon abhängen, ob Türkgücü das torhungrige Aystetter Trio mit Pascal Mader, Marcel Burda und Raphael Marksteiner in den Griff bekommen kann. Über einen Punktgewinn der Königsbrunner beim Meisterschaftskonkurrenten würde sich auch der Nachbar TSV Bobingen freuen. Das Spiel beginnt am Sonntag um 15 Uhr in Aystetten, Am Sportfeld 17. Schiedsrichter ist Leonhard Frieling.