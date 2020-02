vor 28 Min.

Das Schlusslicht ist zu Gast

Königsbrunns Handballer Favorit

Heute Abend steht für die Bezirksoberliga-Handballer des BHC Königsbrunn die wichtige Partie gegen das Schlusslicht aus Niederraunau an.

Die Raunauer Youngsters sind aktuell auf dem letzten Tabellenplatz der Liga, doch das sagt nicht immer was aus. Der TSV hat mit Moritz Hegenbart und Marcel Gutmann zwei sehr gute Akteure in seinen Reihen, besonders Letzterer hat in den vergangenen Partien gegen Schwabmünchen und Aichach sehr überzeugt. Trotzdem müssen die Punkte in Königsbrunn bleiben, damit der Aufsteiger BHC weiter Anschluss ans Mittelfeld halten kann.

Beim BHC Königsbrunn ging das letzte Spiel zwar verloren, doch die Formkurve zeigte definitiv nach oben. Die Trainingseinheiten werden wieder mit mehr Konzentration angegangen und die gestellten Aufgaben besser gelöst. Auch an der noch nicht so überwältigenden Wurfquote wird zurzeit sehr viel gearbeitet.

Der Kader wird wieder mit 14 Mann vollständig sein. Bene Eitzenberger ist privat verhindert, dafür rückt Markus Steinbrecher nach. Abwehrspezialist Sven Bartsch wird fehlen, und die Verletzung von Mario Tschierse wird auch noch etwas andauern. Mit Jonas Beran und Maxi Herzog kommen wieder zwei A-Jugendliche zum Einsatz.

Die Partie beginnt um 18 Uhr in der Willi-Oppenländer-Halle, zuvor finden noch Nachwuchsspiele statt.(SZ)

