Das lange Warten auf den Erfolg

Der TSV Klosterlechfeld hat seit Oktober kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Nun hofft man, dass es gegen den TSV Königsbrunn II einen Dreier gibt

Von Christopher Detke

Seit dem 21. Oktober 2018 hat der TSV Klosterlechfeld kein Pflichtspiel mehr gewonnen. Das wollen Trainer Sebastian Korner und sein Team in dieser Saison natürlich schnellstmöglich ändern. Zunächst machte der Spielplan und dann der Wettergott einen Strich durch die Rechnung. Zum Auftakt war Klosterlechfeld spielfrei, am vergangenen Wochenende musste die Partie in Lagerlechfeld aufgrund eines starken Gewitters zur Halbzeit abgebrochen werden.

Nun soll es am Wochenende im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Königsbrunn II endlich klappen: „Klar steckt die Negativserie noch in den Köpfen, aber wir sind guter Dinge und wollen gegen Königsbrunn endlich wieder gewinnen“, erklärt Korner. Die Königsbrunner Reserve gab in den ersten beiden Spielen jedenfalls das Bild eines perfekten Aufbaugegners ab und steht auf dem letzten Platz. Korner machte in der Vorbereitung so etwas wie Aufbruchsstimmung im Verein aus. „Ergebnistechnisch war es nicht perfekt, die Trainingsbeteiligung war aber überragend.“ So hatte der Übungsleiter oft mehr als 25 Spieler im Training. Kein Wunder, dass er nun fast etwas hoffnungsvoll klingt. „Man spürt, dass sich im Verein etwas verändert hat.“

Auch beim Türk SV Bobingen ist man im Jahr 2019 noch nicht mit Siegen verwöhnt. Saisonübergreifend gelangen in den letzten zwölf A-Klassen-Partien nur drei Siege. Auch der Saisonstart verlief durchwachsen. Abteilungsleiter Haluk Ates hat höhere Ambitionen: „Wir haben uns das bisher nicht ganz so vorgestellt. Die Mannschaft kann mehr“, erklärt er. Für das kommende Wochenende steht dem Türk SV im zweiten Heimspiel in Folge das zweite Bobinger Derby bevor. „Der SSV hat wieder eine gute, junge Truppe. Das wird eine schwere Aufgabe, auch weil wir schon ein bisschen Druck haben. Aber wir haben eine erfahrene Mannschaft und wenn wir spielen wie in der Vorbereitung, darf es keine Probleme geben“, fordert Ates den Heimsieg für sein Team.

Gewinnen will auch Günter Müller, Trainer der SpVgg Langerringen II, auch wenn er nach zwei Kantersiegen eine schwerere Aufgabe erwartet. Es kommt der Absteiger SV Gessertshausen. „Ich bin mir sicher, dass Gessertshausen die Scharte auswetzen will“, erklärt Müller. Die Gäste hatten die ersten beiden Spiele jeweils 0:3 verloren und finden sich nach dem Abstieg schon wieder in den unteren Tabellenregionen wieder. Langerringens Trainer Müller aber will den derzeitigen Tabellenstand noch nicht überbewerten. „Wir haben noch nicht gegen die Kracher in der Liga gespielt und auch von der Urlaubszeit profitiert.“ Das können wir in Langerringen sicher besser kompensieren als andere Mannschaften.“

Die vier aktiven Mannschaften sind in der Tat einzigartig im gesamten Landkreis. Am ersten Spieltag half so auch der ein oder andere Spieler aus der ersten Mannschaft aus. „Wir schöpfen aus dem Vollen. Der Zusammenhalt im Verein ist da“, erklärt Müller die glückliche Situation. Auch deshalb wollen sich die Langerringer nicht von der Tabellenspitze verabschieden. „Wir wollen ganz oben angreifen. Wenn alle fit bleiben, haben wir aus meiner Sicht eine realistische Chance.“

Diese Chance hat auch der TSV Bobingen II gegen den SV Reinhartshausen (Samstag, 13 Uhr). Nach dem Kracher gegen Türk SV Bobingen reist gleich das nächste große Kaliber an. Der SV Reinhartshausen hat beide Spiele deutlich gewonnen.

Die zweite Mannschaft von Türkgücü Königsbrunn hat sich mit einem 4:2-Auswärtssieg beim SSV Bobingen in der oberen Tabellenhälfte zurückgemeldet. Beeindruckend war dabei vor allem die Moral. Nach einem 2:0 für den SSV trafen die Königsbrunner viermal in 24 Minuten. Trainer Dardan Jasiqi, eigentlich gelernter Stürmer, hütete dabei 78. Minuten das Tor. Dann wurde er von Aydin Bilal, einem weiteren Feldspieler, ersetzt. Für die SpVgg Lagerlechfeld II geht es bereits am Samstag (16 Uhr) nach Kaufering.

