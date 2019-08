vor 22 Min.

Der erste Auswärtssieg kann bejubelt werden

Befreiter Jubel nach dem Siegtreffer: Königsbrunns Torschütze Cemal Mutlu (am Boden) wird von Cemal Nam und Egor Keller (rechts) gefeiert.

Türkgücü Königsbrunn sichert sich nach Pausenrückstand den ersten Dreier auf fremdem Platz

Von Hieronymus Schneider

Es war die erwartete rassige Partie mit Derbycharakter am fünften Spieltag der Bezirksliga zwischen dem VfL Kaufering und dem SV Türkgücü Königsbrunn. Nach der etwas glücklichen Halbzeitführung der Kauferinger drehten die Gäste aus Königsbrunn im ereignisreichen zweiten Spielabschnitt das Ergebnis und kamen am Ende mit 1:2 zu ihrem ersten Auswärtssieg dieser Saison.

Schon in der Anfangsphase entwickelte Türkgücü mehr Zug zum Tor. Kauferings erste Torchance rührte aus einem Freistoß aus gut 20 Metern. Serkan Demharter hatte für das vorausgegangene Foulspiel schon früh die Gelbe Karte gesehen (18). Den von Philipp Bauer flach getretenen Freistoß parierte Gästekeeper René Bissinger ebenso wie wenig später einen Kopfball von Bauer auf Freistoßflanke von Florian Bucher.

Danach häuften sich die Torchancen auf der anderen Seite. Vor allem Cemal Mutlu brachte Kauferings Torwart Matthias Graf mehrmals in Bedrängnis. Die Platzherren hatten alle Mühe gegen das von den Mittelfeldmotoren Oguzhan Karaduman und Cemal Nam angetriebene schnelle Flügelspiel, waren aber bei Kontern stets gefährlich. Einen davon schloss Thomas Hasche mit einer famosen Einzelleistung eine Minute vor der Pause zum 1:0 ab. Er umkurvte drei gegnerische Abwehrspieler und überwand Torwart Bissinger mit einem strammen Schuss ins lange Eck. Die Pausenführung der Kauferinger war aufgrund des Übergewichts an Torchancen der Gäste etwas glücklich.

Nach Wiederanpfiff brachte Spielertrainer Burak Tok bei Türkgücü mit Dominic Britsch für Serkan Demharter eine offensivere Variante ins Spiel. Weitere Torchancen von Emre Cevik und Kerem Cakin konnte Torwart Graf vereiteln. Im Gegenzug rettete auch Bissinger durch Fußabwehr gegen Bucher.

In der 54. Minute erwischte Kerem Cakin einen Eckball von Cemal Mutlu mit dem Fuß und traf an der vielbeinigen Abwehr vorbei zum 1:1-Ausgleich. Keine zehn Minuten später zog Dominic Britsch auf und davon und wurde von Daniel Rimmer rüde von den Beinen geholt. Die energische Schiedsrichterin Paulina Koch zeigte ihm die Rote Karte. Britsch fing sich die Gelbe ein, weil er sich mit einem heftigen Schubser bei seinem Gegner beschwert hatte.

Doch danach hatten die Kauferinger die große Chance, wieder in Führung zu gehen. Manuel Bechmann wurde von Burak Tok im Strafraum beim Schussversuch abgeblockt, und es gab einen grenzwertigen Elfmeter für den VfL. Thomas Hasche trat an und schoss flach am Tor vorbei.

Nun erhöhte Türkgücü den Angriffsdruck durch die Einwechslung von Egor Keller, der sich mit dem Kauferinger Abwehrchef Ivan Bekavac rasante Duelle lieferte. Ein Kopfball von Keller auf Cakin-Flanke ging nur knapp über die Torlatte. In der 75. Minute war es dann Cemal Mutlu der den offenen Schlagabtausch mit einem Flachschuss aus etwa 18 Metern zum 1:2 entschied.

Die Schlussoffensive der Kauferinger brachte in Unterzahl nichts mehr ein. Dagegen vergaben Dominic Britsch und Egor Keller noch zwei hochkarätige Chancen für Türkgücü. In den letzten fünf Minuten kam Advam Vital Rocha De Oliveira noch zu seinem ersten Spieleinsatz und half seinem Team den Auswärtssieg zu sichern.

VfL Kaufering Matthias Graf (Tor), Philipp Bauer, Ivan Bekavac (82. Alexander Schestak), Dominik Pittrich, Daniel Rimmer, Fynn Holthuis, Florian Bucher, Thomas Hasche, Martin Krimshandl, Lukas Schamberger (70. Jonas Mirlach), Manuel Bechmann (66. Paul Ansorge).

SV Türkgücü Königsbrunn René Bissinger (Tor), Emre Cevik, Damjan Canovic, René Hauck, Burak Tok, Serkan Demharter (46. Dominic Britsch), Oguzhan Karaduman, Kerem Cakin (86. Advam Vital Rocha De Oliveira), Mehmet Vural (66. Egor Keller), Cemal Mutlu, Cemal Nam.

Schiedsrichter Paulina Koch (Waltenhofen)

Zuschauer 150

Tore 1:0 Thomas Hasche (45.), 1:1 Kerem Cakin (53.), 1:2 Cemal Mutlu (75.)

Rot Daniel Rimmer (60./VfL Kaufering)

