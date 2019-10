vor 19 Min.

EHC Königsbrunn kann keine Spieler mehr abstellen

Die Spielgemeinschaft der Königsbrunner Clubs in der Herren-Bezirksliga gibt es nicht mehr. Nun geht der EV Königsbrunn alleine an den Start.

Von Norbert Staub

Die Spielgemeinschaft zwischen dem EHC Königsbrunn und dem EV Königsbrunn bei der Herren-Bezirksliga-Mannschaft existiert nicht mehr. Der Grund: Der Bayernligist EHC Köniugsbrunn kann keine Spieler mehr abstellen. Trotzdem startet der EV Königsbrunn an diesem Wochenende mit einem Team in die Bezirksliga-Saison.

Seit 2013 gibt es zwei Eishockey-Vereine in Königsbrunn: Den EHC Königsbrunn, der mit seinem Team inzwischen in der Bayernliga spielt, und den EV Königsbrunn, unter dessen Dach zahlreiche Nachwuchsteams sowie eine Herren- und eine Damenmannschaft spielen. Beide Vereine arbeiten zusammen und für dieBezirksliga-Herrenmannschaft gab es zwei Jahre lang eine Spielgemeinschaft „EHC/EV Königsbrunn“. Die Idee dahinter: Spieler, die in der Bayernliga nicht zum Zuge kommen, sollen in der Bezirksliga Spielpraxis sammeln. Gleichzeitig soll den Bezirksliga- und Nachwuchsspielern des EV Königsbrunn eine Perspektive in Richtung Bayernliga gegeben werden.

EHC-Vorstand Bertele: Kader zu klein

Eigentlich eine gute Sache, doch jetzt ist Schluss damit, weil der Bayernligist keine Spieler mehr abstellt. EHC-Vorstand Willi Bertele: „Unser Kader ist zu klein, so dass wir niemand mehr für das Bezirksliga-Team abgeben können. Ich bedauere das sehr, aber wir kriegen selber nur noch 13 bis 14 Spieler zusammen.“

Nun stand der EV Königsbrunn vor der Frage, wie es mit dem Bezirksliga-Team weiter gehen soll. Der Kader, der dem neuen Trainer Thore Knopf zur Verfügung stand, war zu klein. Auf der anderen Seite wollte man das Bezirksliga-Team nicht aufgeben, weil in der übernächsten Saison mit den eigenen Nachwuchs-Spielern die Bezirksliga-Mannschaft aufgefüllt werden kann.

Schließlich konnte man doch einige Neuzugänge nach Königsbrunn locken und drei Spieler aus der U20-Mannschaft erklärten sich bereit, fest in das Bezirksliga-Team zu wechseln. Außerdem sollen einige Nachwuchs-Spieler bei den Herren aushelfen, so dass sich der EV Königsbrunn entschloss, mit einem Bezirksliga-Team an den Start zu gehen.

Knappe Niederlage im Pokal

Das Team hat bereits das erste Pflichtspiel absolviert: Im Pokal musste man sich knapp mit 5:6 dem Landesligisten ESV Gebensbach geschlagen geben. Am Freitag steht das erste Bezirksliga-Spiel bei der SG TV Lindenberg/EV Lindau 1b an. Bei den Saisonzielen hält sich der Vorsitzende des EV Königsbrunn Sascha Schuster bedeckt: „Wir geben keine Ziele aus. Mich freut, dass wir eine Mannschaft zusammen gekriegt haben, bei der alle einen Königsbrunner Bezug haben. Gerade für die Nachwuchsspieler, die in beiden Teams aktiv sind, ist das natürlich anstrengend, aber sicherlich auch eine super Erfahrung.“

Auch Schuster bedauert das Ende der Spielgemeinschaft, hat aber Verständnis für den EHC: „Wo sollen die die Spieler hernehmen, wenn sie selber keine haben. Aber das Thema ist nicht endgültig vom Tisch, denn vielleicht geht künftig wieder was zusammen.“

Die Kooperation zwischen beiden Vereinen gehe weiter, so Schuster. So stellt beispielsweise der EHC Co-Trainer für Nachwuchs-Teams des EV Königsbrunn ab und die Jugendmannschaften können wenn möglich die Busse des EHC nutzen.

Lesen Sie auch:

Hochspannung bis zum Penaltyschießen

Vergebener Penalty war der Knackpunkt

Themen folgen