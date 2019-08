vor 32 Min.

Ein starker Aufsteiger wartet auf den TSV Schwabmünchen

Der TSV Schwabmünchen muss am Samstag beim FC Deisenhofen ran. Kapitän Tim Uhde ist wieder mit an Bord.

Von Vanessa Bäumel

Der TSV Schwabmünchen gastiert am Samstag bei einem starken Aufsteiger, dem FC Deisenhofen. Um 15 Uhr startet die Partie, die von den Unparteiischen Florian Fleischmann geleitet wird.

Der Gegner des TSV Schwabmünchen konnte vergangene Spielzeit über die Relegation in die Bayernliga Süd aufsteigen. „Die Mannschaft spielt schon sehr lange in dieser Konstellation, hatten also sehr wenige Zu- und Abgänge. Es wartet ein richtig dickes Brett auf uns. Doch wir sind gut drauf und wollen aus Deisenhofen etwas Zählbares mitnehmen. Denn das, was wir gegen Ingolstadt gezeigt haben, ist schon sehr nah dran an dem, was man sich erhofft. Wir werden aber mit Sicherheit nicht den Fehler machen und sie unterschätzen“, so Spielleiter Manfred Bock.

Gelungener Start für Deisenhofen

Zumal der Start in die höherklassige Liga dem Team aus dem Südden von München sehr gut gelungen ist. Bereits elf Punkte konnte der FC Deisenhofen holen, vor allem im eigenen Stadion ist man erfolgreich. Im letzten Spiel hat Deisenhofen es sogar geschafft, den 2:4-Rückstand gegen den TSV 1860 München II innerhalb der letzten zehn Minuten zu einen 4:4-Remis zu drehen. Ein Augenmerk sollte man auf den Offensivmann Michael Bachhuber haben, der mit seinen sechs Treffern zu den besten Torjägern der Bayernliga Süd zählt.

TSV Schwabmünchen hat einen Lauf

Die Stärke des Gegners ist auch Schwabmünchens Cheftrainer Paolo Maiolo bewusst: „Deisenhofen hat einen super Start in die Bayernliga hingelegt. Es ist schon beeindruckend, was sie können. Die Mannschaft ist sehr willensstark und diszipliniert. Sie haben ein paar gute Fußballer, aber auch ein paar Schwächen.“ Großartige Schwächen konnte man beim TSV Schwabmünchen zuletzt nicht erkennen. Die Menkinger haben gerade einen richtigen Lauf. Mit ihren 15 Punkten aus acht Spielen haben sie schon viele wichtige Zähler sammeln können. Das Spiel am vergangenen Wochenende zeigte noch einmal die Qualität der Maiolo-Truppe.

Jedoch muss sich das Team der Schwarz-Weißen beim FC Deisenhofen auf eine komplett andere Spielweise einstellen: „Uns erwartet ein ganz anderer Gegner wie vorherige Woche. Doch dagegen haben wir auch Mittel. Wenn wir an die zweite Halbzeit vom Spiel gegen Ingolstadt anknüpfen, denke ich, dass wir durchaus etwas Zählbares holen können. Gravierende Sachen, die wir verbessern müssen, gibt es eigentlich nicht“, so TSV-Coach Maiolo. Auf Kapitän Tim Uhde, der wegen Krankheit zwei Wochen pausieren musste, kann Paolo Maiolo wieder zurückgreifen; jedoch muss der Schwabmünchner Trainer auf den verletzten Lucas Kusterer und eventuell auch auf den angeschlagenen Timo Prechtl verzichten.

