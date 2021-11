Bobingen feiert Florian Gebert

Der Torjäger erzielt drei Treffer in zwölf Minuten beim 3:1 gegen Spitzenreiter Kaufering

Mit 3:1 besiegte der TSV Bobingen Spitzenreiter Kaufering. Mann des Tages war Florian Gebert, der drei Treffer in zwölf Minuten erzielte.

Die erste Halbzeit ist schnell erzählt. Bobingen hatte vermehrt den Ball und die bessere Spielanlage. Kaufering schaltete häufig gut von Abwehr auf Angriff. Große Chancen blieben allerdings Mangelware. Bis Christopher Detke auf Maximilian Krist durchsteckte und der Angreifer knapp am langen Pfosten vorbeischob (32.). Die Gäste kamen nun besser ins Spiel, weil die Bobinger in der Offensive zu viele Fehler machte. Zunächst jedoch ohne gefährlich zu werden – bis Laurin Sommer den Kauferinger Florian Bucher im Strafraum fällte. Daniel Rimmer verwandelte den fälligen Strafraum souverän (45.).

Die Gastgeber waren jedoch vom Beginn der zweiten Halbzeit an das aktivere Team. „Da haben wir wieder einmal tolle Moral gezeigt“, sagte Trainer Michael Deschler. Doch zunächst hatte Bobingen Glück, weil Berkay Akgün einen missglückten Rückpass spielte, den Stürmer Daniel Müller aufnahm und sich frei auf den Weg zum Bobinger Tor machte. Doch das Schiedsrichtergespann um Michael Stölpe entschied fälschlicherweise auf Abseits. Zwar erkannte Stölpe den Fehler sofort und entschuldigte sich. Doch der Angriff war dahin. Dahin war dann auch die Kauferinger Führung bald. Trainer Deschler brachte Florian Gebert, eine an diesem Tag goldrichtige Entscheidung. Der führende der Torjägerliste hatte aufgrund einer Erkältung lange nicht trainiert, sprühte aber sofort vor Spielfreude. So erzielte Gebert zwischen der 60. und 72. Minute einen lupenreinen Hattrick. Zunächst setzte er sich toll am Flügel durch und schob aus zehn Metern zum Ausgleich ein (60.). Dann steckte Cemal Mutlu aus dem Halbfeld auf Gebert, der den Ball über den heranstürmenden Torhüter Wölfl lupfte (64.). Kaufering hatte dem Bobinger Wirbel in dieser Phase wenig entgegenzusetzen. Wieder war es die Kombination Mutlu-Gebert, die die Entscheidung brachte. Mutlu schlug einen Eckball so scharf auf den langen Pfosten, dass Torhüter Wölfl nicht heranreichte. Gebert musste die Kugel aus einem halben Meter nur noch über die Linie drücken (72.). Vom Schock musste sich der Tabellenführer erholen und erarbeitete sich erst gegen Ende der Partie wieder einige Standardsituationen. Doch Laurin Sommer pflückte viele Bälle souverän aus der Luft. „In Summe war das ein verdienter Sieg für uns“, freute sich Trainer Michael Deschler. „Die Mannschaft hat sich für die tolle Hinrunde belohnt und kann stolz auf diese Leistung sein.“ Am letzten Spieltag, der für das kommende Wochenende angesetzt ist, ist der TSV Bobingen spielfrei. (SZ)

TSV Bobingen: Sommer – Peitzsch, Jeschek, Tomakin, Schlosser (ab 91. N. Petereit), Simler, Detke, Akgün (ab 54. Gebert), Mutlu (ab 74. Ligorati), Krist (ab 91. M. Petereit), Prestel (ab 88. Fuhrmann)

VfL Kaufering: Wölfl – Pittrich, Rimmer (ab 54. Mailänder/ab 84. Muha), Bonfert, Bauer, Holthuis (ab 86. Borowski) , Bucher, Schwabbauer, Müller, Neuhaus, Wolf

Tore: 0:1 Rimmer (45.), 1:1 Gebert (60.), 2:1 Gebert (64.), 3:1 Gebert (72.)