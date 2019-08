31.07.2019

Was sich Julia Stuhler bei der Deutschen erwartet

Julia Stuhler vom TSV Schwabmünchen hat sich erstmals für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Auch Kerstin Hirscher von der Bepo in Königsbrunn ist in Berliner Olympiastadion am Start.

Von Norbert Staub

Gleich mit zwei schnellen Frauen ist die Region bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften vertreten, die am Wochenende in Berlin stattfinden: Über die 400 Meter Hürden ist Julia Stuhler vom TSV Schwabmünchen am Start und über die 1500 Meter Kerstin Hirscher, die bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn arbeitet.

Während die Polizistin sich bereits zum vierten Mal für die deutschen Meisterschaften qualifiziert hat, ist der Auftritt auf einer solchen Bühne für Julia Stuhler eine Premiere. Bei den bayerischen Meisterschaften in Augsburg lief sie vor Kurzem die 400 Meter Hürden in 61,49 Sekunden. Damit wurde die 21-Jährige nicht nur Zweite, sondern blieb auch deutlich unter der Qualifikations-Norm für die deutsche Meisterschaft, die bei 62 Sekunden liegt.

Julia Stuhler: Will Bestzeit laufen

„Ich möchte gerne eine neue Bestzeit laufen“, beschreibt Julia Stuhler ihr Ziel. Am Samstag findet um 11.05 Uhr der Vorlauf über die lange Hürdenstrecke statt und am Sonntag um 15.35 Uhr der Endlauf. „Den werde ich wohl nicht erreichen“, so die Jura-Studentin, für die die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft der größte sportliche Erfolg ist. „Ich bin glücklich, dass sich die viele Quälerei gelohnt hat“, sagt die Schwabmünchnerin, die mit ihrem Coach Wolfgang Ritschel fünf bis sechs Mal die Woche trainiert.

Wenn Julia Stuhler im Berliner Olympiastadion die berühmte blaue Laufbahn betritt, wird auch ihre Familien vor Ort sein. „Das werden wohl um die 20 Leute werden, darunter auch meine 84 Jahre alte Oma“, so die 21-Jährige, die trotzdem nicht nervös wirkt: „Man darf sich einfach nicht so viele Gedanken darüber machen, dann wird das schon.“

Julia Stuhler war ursprünglich Mehrkämpferin, ehe sie 2016 auf die 400 Meter-Hürdenstrecke wechselte: „Ich war immer schon eine gute Hürdenläuferin und auch die 400 Meter liegen mir. Da habe ich es einfach mal ausprobiert, und es hat gut geklappt“, so die 21-Jährige, die im Winter vor allem die Grundlagen-Ausdauer trainiert, während im Sommer lange Sprints und Technik-Training anstehen.

Hirscher geht als Bayerische Meisterin an den Start

Die Königsbrunner Bereitschaftspolizistin Kerstin Hirscher, die in Täfertingen (Landkreis Augsburg) wohnt und für die LAC Quelle Fürth startet, hatte in Regensburg die Norm von 4:25,00 Minuten über 1500 Meter unterboten. Im Frühjahr konnte sie wegen einer Krankheit nicht so trainieren, wie sie wollte, machte dies aber im Verlauf der Saison wett. Bei den bayerischen Meisterschaften in Augsburg gewann Kerstin Hirscher die Titel über 800 und 1500 Meter. Ihr Lauf findet am Sonntag um 17.40 Uhr statt.

Übertragung ARD (Samstag) und ZDF (Sonntag) übertragen die Meisterschaften in Auszügen im Fernsehen. Außerdem planen die Anstalten einen Livestream im Internet, in dem alle Entscheidungen der Titelkämpfe zu sehen sind.

