06:25 Uhr

Mehrheit der Bayern will die Reichskriegsflagge verbieten

Exklusiv Die Reichskriegsflagge wird häufig von Corona-Leugnern getragen. Ministerpräsident Markus Söder will das Tragen nun unter Strafe stellen. Die meisten Bayern teilen seine Meinung.

Von Sarah Schierack

Geht es nach der Mehrzahl der Menschen in Bayern, dann sollte das Zeigen der Reichskriegsflagge, die zuletzt oft auf Corona-Demonstrationen zu sehen war, künftig nicht mehr erlaubt sein. 67,9 Prozent der Bayern sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für unsere Redaktion dafür aus, das Tragen der Flagge zu verbieten. 22,2 Prozent lehnten ein Verbot ab. Der Rest ist unentschieden.

Reichskriegsflagge wurde von den Nationalsozialisten vereinnahmt

Damit liegen die Bayern im bundesweiten Trend: 69,5 Prozent aller befragten Bundesbürger sprachen sich für ein Verbot aus, 21 Prozent dagegen. Frauen (73,1 Prozent) sind dabei noch einmal deutlich ablehnender als die männlichen Befragten (65,6 Prozent).

Unter den Wählern der FDP fällt die Umfrage jedoch nicht ganz so deutlich aus: 41,8 Prozent der Befragten würden es begrüßen, wenn die Reichskriegsflagge verboten werden würde. 41,4 Prozent sind gegensätzlicher Meinung. Die Mehrheit der Wähler der Alternative für Deutschland (75,2 Prozent) lehnt ein Verbot der Flagge ab, die zunächst Symbol des Deutschen Reichs war, später auch des Kaiserreichs. Ab 1933 hatten die Nationalsozialisten die Farben wieder übernommen.

Söder: Niemand darf Rechtsextremisten nachgeben

Erst am Wochenende hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, die Reichskriegsflagge in Bayern verbieten zu wollen. Söder betonte in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag, dass niemand Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremisten nachgeben dürfe, wenn diese versuchten, die Demokratie zu kapern.

Das Meinungsforschungsinstitut Civey zählt für seine repräsentativen Umfragen nur die Stimmen registrierter und verifizierter Internetnutzer, die Daten wie Alter, Wohnort und Geschlecht angegeben haben. Die Stimmen werden nach einem wissenschaftlichen Verfahren gemäß der Zusammensetzung der deutschen bzw. der bayerischen Bevölkerung gewichtet. Für die Frage "Sollte das öffentliche Zeigen von Reichskriegsflaggen bundesweit verboten werden?" wurden im Zeitraum vom 25. bis 28.9.2020 die Antworten von 5064 Teilnehmern aus Deutschland berücksichtigt, darunter 879 aus Bayern. Der statistische Fehler liegt bei 2,5 Prozent.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen