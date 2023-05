Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. Mai

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Im Grunde greift der sogenannte Westen auf zwei Arten in den Ukraine-Krieg ein. Mit Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Bei Ersterem tut sich gerade mächtig was. Unter der Führung Großbritanniens und der Niederlande bildet sich gerade eine Kampfjet-Koalition. Zuvor hatten die meisten Staaten dies ausgeschlossen. Wer beteiligt sich? Wie verhält sich Deutschland? Und was können die F16-Kampfjets, um die es geht? Die wichtigsten Fragen beantwortet mein Kollege Lukas von Hoyer.

Nun zum zweiten Hebel des Westens: die Sanktionen. Trotz der harten Beschränkungen ist Russlands Wirtschaft bislang nicht in die Knie gegangen. "Wir haben unterschätzt, wie sehr sich Russland auf diese Sanktionen vorbereitet hat", sagt der Ökonom Gabriel Felbermayr im Interview mit unserer Redaktion. Für gescheitert hält er die Sanktionen aber nicht. Felbermayrs Einschätzungen finden Sie hier.

Der Tag: Die Ukraine bestätigt den geplanten Besuch von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa im Rahmen einer afrikanischen Friedensinitiative. Zuvor hatte Russland ebenso seine Bereitschaft erklärt, afrikanische Vermittler zu akzeptieren. Selenskyj hatte jedoch mehrfach darauf hingewiesen, dass für Kiew der vollständige Abzug russischer Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet die Minimalforderung ist. Dazu gehört auch die bereits 2014 von Russland annektierte Schwarzmeerhalbinsel Krim.

Die Lage: Der Krieg in der Ukraine schlägt auch auf die Verbraucherpreise in Deutschland. Das merken vor allem Autofahrer. Im Moment vor allem diejenigen, die Benzin tanken. Im Herbst lag der Diesel-Preis teilweise mehr als 20 Cent pro Liter über dem für Benzin – inzwischen hat sich das Verhältnis wieder umgekehrt. Wie kam es dazu? Das erklärt mein Kollege Jakob Stadler.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht beim Gipfel des Europarates in Reykjavik. Thema dort unter anderem: Wie Russland für die Zerstörungen in der Ukraine belangt werden kann. Vor Ort ist auch mein Kollege Christian Grimm. Er erklärt die Pläne der Europäer.

