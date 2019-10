vor 9 Min.

CHL-Achtelfinale: Das ist der Gegner für das Team um Tray Tuomie

Panther-Trainer Tray Tuomie hat dieser Tage ein straffes Programm mit seiner Mannschaft zu absolvieren. Am Freitag spielt der AEV in Mannheim und am Sonntag ist Bremerhaven zu Gast.

Im Achtelfinale der Champions Hockey League treffen die Augsburger Panther auf den EHC Biel-Bienne. Dort steht der bekannteste Mann zwischen den Pfosten.

Von Andreas Kornes

Das gab es noch nie, dass alle drei deutschen Teilnehmer die Vorrunde in der Champions Hockey League (CHL) überstanden haben. Als letztem gelang dies – nach München und Mannheim – den Augsburger Panthern mit einem 3:2-Sieg am Mittwoch in Liberec. Seit Freitag steht nun auch fest, gegen wen die Schwaben im Achtelfinale spielen: das Los bescherte den Panthern den EHC Biel-Bienne aus der Schweiz als Gegner.

Das Hinspiel findet am 12. oder 13. November im Augsburger Curt-Frenzel-Stadion statt, das Rückspiel dann am 19. oder 20. November in der 6521 Zuschauer fassenden Tissot Arena. Die genauen Spieltermine werden von der CHL in den nächsten Tagen festgelegt.

Mit fünf Siegen aus sechs Partien setzte sich Biel als Erster der Gruppe A vor Tappara Tampere, dem KAC Klagenfurt und Frisk Asker durch. Keine andere Mannschaft war erfolgreicher. Grundlage ist das beste Powerplay der CHL mit einer Erfolgsquote von 83,3 Prozent.

Für den AEV und für Biel ist die Teilnahme an der CHL eine Premiere

Ebenso wie für die Panther ist die Teilnahme an der CHL auch für Biel eine Premiere. Qualifiziert hat sich der dreimalige Schweizer Meister als Viertplatzierter der schweizerischen National League. Für Panther-Trainer Tray Tuomie ist der Achtelfinalkontrahent „ein Topgegner, dem wir alles abverlangen werden und mit unseren unglaublichen Fans im Rücken für die nächste Sensation sorgen wollen“. Genau 400 Kilometer liegen zwischen den Stadien der beiden Mannschaften.

Der Mann mit dem bekanntesten Namen steht bei Biel zwischen den Pfosten. Der 37-jährige Jonas Hiller absolvierte zwischen 2007 und 2016 über 400 Spiele für die Anaheim Ducks und die Calgary Flames in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Dreimal stand er bei Olympischen Winterspielen im Tor der Schweizer Nationalmannschaft. Mit dem HC Davos wurde er dreimal Meister. Nach dieser Saison wird er seine Karriere beenden. In der CHL bekam zuletzt aber auch Ersatzmann Elien Paupe Spielpraxis. Trotzdem dürfte auf Hillers Abschiedstour eine Achtelfinalpleite gegen die Augsburger Panther eher nicht eingeplant sein.

30 Bilder So feuern die AEV-Fans die Panther gegen Liberec an Bild: Siegfried Kerpf

30 Bilder So feuern die AEV-Fans die Panther gegen Liberec an Bild: Siegfried Kerpf

In der Offensive dreht sich bei Biel vieles um den finnischen Weltmeister Toni Rajala. Bester Torschütze in der Gruppenphase der CHL war allerdings der Österreicher Peter Schneider mit fünf Treffern. Zum Vergleich: Bester Torjäger der Panther ist Matt Fraser, der schon siebenmal erfolgreich war – zuletzt erzielte der Kanadier den Siegtreffer gegen Liberec. In den drei K.-o.-Runden bis zum Finale wird der Sieger jeweils in Hin- und Rückspiel ermittelt. Dabei ist das Gesamtergebnis aus beiden Spielen entscheidend für das Weiterkommen. Die Saison endet dann am 4. Februar 2020 mit dem Endspiel.

Lesen Sie dazu auch die Reportage vom Liberec-Spiele: Unterwegs mit den Panther-Fans: Nächster Halt, Achtelfinale

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen