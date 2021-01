06:43 Uhr

Handball-WM 2021: Kapverdische Inseln - Deutschland live in TV und Stream - Übertagung am 17.1.21

DHB-Coach Alfred Gislason tritt mit neu formiertem Kader zur Handball-WM 2021 und der zweiten Partie Kap Verde gegen Deutschland an. Alles Wissenswerte zu dieser WM-Partie am 17. Januar erfahren Sie hier.

Kap Verde vs. Deutschland: Am 17.1.2021 trifft Deutschland in der zweiten Partie bei der Handball-WM auf die Kapverdischen Inseln. Wann die Partie live im Free-TV oder Stream übertragen wird, das erfahren Sie hier.

Gruppe A: Kap Verde vs. Deutschland – Handball-WM 21: Termine und Übertragung live im TV und Stream

Die zweite Partie der Vorrunde in der Handball-WM 2021 in Ägypten findet am 17. Januar 2021 zwischen Kap Verde und Deutschland statt. Beide Mannschaften der Gruppe A treten um 18.00 Uhr deutscher Zeit in der Halle des 6. Oktober gegeneinander an. Inzwischen wurde auch bekannt gegeben, dass die Spiele nicht vor Zuschauern stattfinden. Bis vor kurzem hatte der Veranstalter mit 20 Prozent Auslastung in den Stadien kalkuliert. Das hatte bis zuletzt für viel Kritik von diversen Seiten, auch der Spielerseite, geführt. Der DHB-Kader tritt in der WM 2021 mit vier neuen Spielern an. Ganze neun Spieler hatten die Teilnahme an der WM wegen der Corona-Pandemie im Vorfeld zurückgezogen.

Was : Kap Verde - Deutschland

: - Wann : 18.00 Uhr (deutsche Uhrzeit)

: 18.00 Uhr (deutsche Uhrzeit) Wo : Halle des 6. Oktober, Ägypten

: Halle des 6. Oktober, Übertragung: ab 18 Uhr: Das Erste, ARD Mediathek, im Live-Stream Sportdeutschland.tv

Kap Verde – Deutschland: Free-TV oder Live-Stream? ARD oder ZDF?

Die Rechte für die Übertragung der Handball-WM 2021 haben sich erneut die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gesichert. Neben der Partie Kap Verde vs. Deutschland können Fans alle Partien der WM in Ägypten live im Free-TV und Stream verfolgen. Die Spiele sind zudem auf Sportdeutschland.TV zu sehen, einige Spiele auch bei Eurosport. Das Spiel Kap Verde gegen Deutschland wird um 18 Uhr, am 17. Januar 2021, von Das Erste übertragen und steht in der ARD Mediathek zum Streamen bereit.

Weitere Informationen zur Handball-WM finden Sie hier:

Der Kader der Handball-WM 2021 in Ägypten

Die Corona-Pandemie stellt Bundestrainer Alfred Gislason vor Herausforderungen. Insgesamt neun Spieler waren vor der WM zurückgetreten. Er tritt in bei der WM 2021 nun mit einem neu aufgestellten WM-Kader mit Johannes Golla und Sebastian Firnhaber im Innenblock an.

Die Größe des WM-Kaders war wegen der Pandemie von 28 auf 35 erweitert worden, ein fester 20-Mann-Kader musste benannt werden. Der neue 20er-Kader soll es den Verbänden ermöglichen, internationale Erfahrung zu sammeln.

Die weiteren Termine der deutschen Mannschaft bei der Handball-WM 2021 sind:

19. Januar 2021: 20.30 Uhr – Deutschland - Ungarn

