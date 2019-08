14:39 Uhr

Liverpool - Chelsea live in TV & Stream sehen: Free-TV, Sky oder DAZN?

UEFA Supercup - Liverpool - Chelsea live in TV & Stream sehen: Free-TV oder DAZN?

Im UEFA Super Cup Finale trifft heute Abend der FC Liverpool auf den FC Chelsea. Wir verraten Ihnen, wann das Fußball-Spiel los geht und wie Sie es live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können.

UEFA Supercup: Liverpool - Chelsea live in TV & Stream sehen. Wir verraten Ihnen wo Sie das Duell von Jürgen Klopp mit Frank Lampard heute Abend live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream verfolgen können und sagen, ob das Spiel kostenlos und umsonst sowie ohne Anmeldung im Gratis-Stream und Free-TV zu verfolgen ist oder nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN.

Klopp will Liverpool im UEFA Supercup den nächsten Titel bescheren

Liverpool-Coach Jürgen Klopp will heute am Mittwochabend (21.00 Uhr) gegen den FC Chelsea nach dem nächsten Titel gewinnen und zwar den UEFA Supercup in Istanbul. Beim Supercup treffen der Gewinner der Champions League auf den Sieger der Europa League.

Drei Mal hat der 52 Jahre alte Fußballlehrer Jürgen Klopp den Supercup nur um ein Haar verpasst. 2013 mit dem BVB gegen den FC Bayern München und 2018 mit Liverpool gegen Real Madrid im Finale der CL. 2016 unterlag der deutsche Trainer mit Liverpool im Endspiel der Europa League Man City. Nach dem Liverpooler Sieg im Juni gegen Tottenham Hotspur im Finale der CL sei nun aber im Super Cup alles anders, sagte der Ex-Bundesliga-Coach.

Liverpool - Chelsea heute live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Stream

Was? Finale des UEFA Super Cup

Wer? FC Liverpool vs. FC Chelsea

Wann? Anpfiff 21 Uhr

Wo? Istanbul, Vodafone Park

Wer überträgt? Sky, SkyGo und DAZN

UEFA Supercup Finale: Chelsea vs. Liverpool live in TV und Stream: Free-TV, Sky oder DAZN

Das Finale im UEFA Super Cup zwischen dem FC Liverpool und FC Chelsea wird live in TV, Fernsehen und Stream übertragen - allerdings nicht kostenlos, umsonst und ohne Anmeldung im Gratis-Stream und Free-TV. Liverpool - Chelsea sehen Fans live in TV und Stream auf Sky und SkyGo sowie auf dem Online-Streaming-Dienst DAZN online.

Liverpool - Chelsea heute Abend: Weitere Infos zum UEFA Super Cup Finale

Von den 43 Supercup-Duellen siegte nur 23 Mal der Gewinner der Champions League Sieger des Vorjahres. Jedoch ist Liverpool auch abgesehen von der vorangegangenen Saison als Favorit. Die Mannschaft von Jürgen Klopp siegte zum Auftakt der englischen Premier League am Wochenende mit 4:1 gegen Norwich City. Chelsea verlor mit dem neuen Trainer Frank Lampard mit 0:4 bei Manchester United.

Der UEFA Supercup wird seit 1973 von der UEFA ausgetragen. Rekordsieger sind der FC Barcelona und AC Mailand mit je 5 Titeln. Als einziger deutscher Club hatte 2013 der FC Bayern den Titel geholt. Liverpool siegte bisher drei Mal (1977,2001,2005), Chelsea siegte 1998. Der Supercup-Gewinner bekommt 4,5 Millionen Euro. Der Verlierer fährt immerhin noch mit 3,5 Millionen Euro heim.

Themen Folgen